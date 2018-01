Das 189. Stiftungsfest der Eiswette von 1829 ist eins von Bremens großen gesellschaftlichen Ereignissen. Insgesamt 800 Teilnehmer sitzen an den „Eisschollen“ genannten Tischen. (dpa)

800 Männer in Frack oder Smoking: Das gibt’s nur beim 189. Stiftungsfest der Eiswette von 1829. Traditionell am dritten Samstag im Januar treffen sich Größen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Hansesaal des Congress Centrums. Neben neuen Kontakten und alten Freundschaften liegt den rund 350 Eiswettgenossen am Herzen, bei ihren auswärtigen Gästen Werbung für Bremen zu machen.

Das war beim diesjährigen Ehrengast, Carsten Spohr, nicht nötig - er kennt die Hansestadt gut, hat in den 90er Jahren hier die Ausbildung zum Piloten gemacht. „Seitdem habe ich Bremen in guter Erinnerung“, sagte der Lufthansa-Chef, der zum ersten Mal die mehr als siebenstündige Eiswett-Feier besucht und später Haupredner ist. „Wenn ich mit meiner Rede einen Beitrag dazu leisten darf, die Tradition der Eiswette fortzusetzen, freue ich mich. Ich bin jedenfalls physisch vorbereitet, nämlich gut erholt angereist.“

Neben Spohr begrüßte das Eiswett-Präsidium um Patrick Wendisch beim Empfang auf der Empore am Mittag auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), BKA-Chef Holger Münch und Miele-Vorstand Reinhard Zinkann, der die Gästerede am späteren Abend halten wird.

Die Eiswettgenossen feiern sich aber nicht nur selber. Einer der wichtigsten Punkte auf der langen Tagesordnung ist die Spende für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Im vergangenen Jahr gab’s mit über 450.000 Euro den bisherigen Rekord. Das Ergebnis wird am späten Abend bekannt gegeben.