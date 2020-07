Bremen will für 920 Schülerinnen und Schüler ein Förderprogramm in den Sommerferien anbieten, um Nachteile aus der Corona-Zeit zu verringern. (Philipp von Ditfurth)

Die bisher geplanten Plätze für Lernferien, mit denen benachteiligte Kinder in den Sommerferien gefördert werden sollen, reichen aus Sicht der Elternvertretung nicht aus. „Wir begrüßen ausdrücklich Ihre Initiative für die Lernferien in den Sommerferien“, heißt es in einem Offenen Brief des Bremer Zentralelternbeirats (ZEB) an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Wenn es dieses Angebot wie angekündigt jedoch für „lediglich 920 Schülerinnen und Schüler mit dem Fokus auf einen hohen Förderbedarf und Sozialindex“ geben solle, werde „massiv zu kurz gesprungen“, formulieren ZEB-Vorstände Michael Skibbe und Martin Stoevesandt.

Insbesondere für die Kinder, die vor einem Übergang stünden oder bei denen im kommenden Schuljahr entscheidende Noten gesammelt würden, müsse es Lern- und Lehrangebote im Sommer geben. Dabei müssten auch die jeweiligen Schulkollegien eingebunden werden. Der Elternbeirat fordert zudem, dass die schriftliche Prüfung für den Mittleren Schulabschluss (MSA) in allen Schulen lediglich zur Notenverbesserung gewertet werden dürfe und ansonsten die in Klasse 10 bis zum Lockdown mitgebrachte Vornote als Abschlussnote gelten solle – es sei denn, Schüler hätten zuletzt in der Corona-Zeit anderweitig gezeigt, dass sich ihre Leistung verbessert habe.