Soll schon bald Vergangenheit sein: Der Papier-Antrag fürs Elterngeld (Andreas Gebert /dpa)

Seit Oktober können frischgebackene Eltern online den Namen ihres Kindes festlegen und Geburtsurkunden bestellen. Der Gang zum Standesamt-Mitte ist nicht mehr notwendig. Das Angebot ist der erste Schritt zur Umsetzung des von Bremen initiierten bundesweiten Elfe-Projektes (Einfache Leistungen für Eltern).

Der Bundestag hat Anfang November zudem das Digitale-Familienleistungen-Gesetz beschlossen. Es schafft die Voraussetzungen, um das neue digitale Angebot um den Kindergeldantrag zu ergänzen. Auch Elterngeld und Kinderzuschlag sollen künftig ohne Papierkrieg und Behördengang bewilligt werden können.

Schon bald sollen die jungen Eltern dafür keine Anträge im herkömmlichen Sinne mehr ausfüllen, sondern ihre Einwilligung zum innerbehördlichen Datenaustausch geben. Die bislang in diesen Anträgen abgefragten Informationen, wie zum Beispiel das Einkommen, sind staatlichen Behörden nämlich prinzipiell bekannt. Notwendige Datenverbindungen der zuständigen Stellen, etwa zur Deutschen Rentenversicherung für den Abruf der Gehaltsnachweise, befinden sich darum derzeit im Aufbau.

Das Vorhaben ist laut einer Beschlussvorlage der Sozialdeputation, die an diesem Donnerstag als Online-Konferenz zusammentritt, Teil des Programms „Soziales 2025“ in dem zahlreiche Projekte der Digitalisierung gebündelt sind. Zumeist geht es dabei um Fachverfahren innerhalb der Verwaltung, wie etwa das in diesem Jahr eingeführte datenbankgestützte Fallmanagement und Controlling in der Betreuungsbehörde. Angekündigt ist aber auch ein digitales Pflegeportal mit Informationen über sofort verfügbare freie Plätze in Notfällen sowie eine Studie über mobile Bürgerdienste im Sozial- und Jugendressort.