In Bremen werden laut Bildungsressort etwa 3500 Kinder durch Elternvereine betreut. Insgesamt gibt es mehr als 22 000 Kita-Kinder in Bremen. (dpa/Jens Büttner)

Wut und Unverständnis: Das äußern Eltern, die sich an den WESER-KURIER gewandt haben. Oliver Vogt, Vater von zwei Kindern, hat einen offenen Brief an die Bildungssenatorin geschrieben. Er sei „zutiefst enttäuscht“: „Seit September stehe ich im Kontakt mit der Elternbeitragsstelle“, schildert er, im Juni stellte er einen Härtefallantrag. „Der Antrag ist bis heute nicht bearbeitet“, die Familie bekomme derzeit null Euro Zuschuss. Durch Elternzeit stehe ihnen 30 Prozent weniger Geld zur Verfügung: „Seit Monaten befinden wir uns bereits im Dispo“, schildert der Vater.

Seit Anfang August zahle die Familie für zwei Kinder 860 Euro Kita-Gebühr im Monat. „Meine Frau und ich haben uns Anfang letzten Jahres ein Haus an der Stadtgrenze gekauft. Bewusst haben wir uns dafür entschieden, in Bremen wohnen zu bleiben und dort Steuern zu zahlen, wo sie auch erwirtschaftet werden“, schildert Vogt. „Ganz so wie es sich der Bürgermeister und die Bremer Politik wünschen. Ein paar Meter weiter sind nicht nur die Grundstücke und Häuser günstiger, nein auch die Kita-Plätze sind kostenlos! Können Sie sich vorstellen, wie man sich da von der Bremer Politik alleingelassen fühlt?!“

Auch Vater Markus Stilz beschreibt die Situation seiner Familie: Mit der neuen Beitragsordnung hätten viele Elternvereine die Gebühren erhöht. Damit werde es nun für mehr Eltern wichtig, den Zuschuss zu beantragen. „Ich weiß aus unserer Kita in Hastedt, dass viele Eltern schon seit Monaten warten“, sagt Stilz. „Und bei der Elternbeitragsstelle kommt man telefonisch nicht durch.“ Den Vater erinnert das Versagen der Behörde an die Situation des Standesamtes vor zwei Jahren. „Es ist schwer nachvollziehbar, die Lage ist einfach eine Belastung.“

Elternvereine leisten gerade in Zeiten, in denen weiter Kita-Plätze fehlen, einen Beitrag zur Kinderbetreuung. Laut Behörde werden rund 3500 Kinder durch Elternvereine betreut. Insgesamt gibt es mehr als 22.000 Kita-Kinder in Bremen. Elternvereine, die Mitglied beim Paritätischen sind, haben zuletzt Alarm geschlagen, sagt Wolfgang Luz, Vorstand des Paritätischen. Denn einige Eltern, die ein Recht auf Zuschüsse hätten, aber zunächst den vollen Beitrag zahlen sollen, hätten die Gebühr zuletzt nicht mehr zahlen können. Das bringe wiederum die Vereine in Bedrängnis, so Luz. Deshalb will die Behörde nun zunächst Pauschalen an Elternvereine zahlen. Langfristig solle das ganze Zahlungssystem umgestellt werden, kündigte die Senatorin an.