Die Kita-Kosten sind für viele Eltern noch unklar. (Julian Stratenschulte/dpa)

Zahlreiche Bremer Eltern werden am Beginn des kommenden Betreuungsjahres noch nicht wissen, wie viel sie für die Kindergartenplätze ihrer Töchter oder Söhne bezahlen müssen. In einem Brief an die Erziehungsberechtigten, der dem WESER-KURIER vorliegt, hat Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) eine Panne bei der zentralen Berechnung der Gebühren eingestanden. Diese Nachricht sei „natürlich unerfreulich“, räumt Bogedan in dem Schreiben ein.

Bereits im Sommer 2018 hatte der rot-grüne Senat beschlossen, die Festsetzung der Elternbeiträge künftig nicht mehr von den einzelnen Kindertagesstätten vor Ort, sondern zentral bearbeiten zu lassen. Der städtische Verwaltungsdienstleister Performa Nord sollte auf der Grundlage der von den Eltern eingereichten Unterlagen die Gebühr berechnen, die Landeshauptkasse dann die fälligen Abgaben einziehen.

Ziel der Umstellung war es vor allem, die örtlichen Kita-Leitungen von lästigem Verwaltungskram zu befreien und ihnen so mehr Zeit für ihre eigentliche pädagogische Arbeit zu geben. In einem ersten Schreiben der Bildungsbehörde hatten die Erziehungsberechtigten auch schon die Aufforderung erhalten, die notwendigen schriftlichen Nachweise über ihre finanziellen Verhältnisse an den neu geschaffenen „Kita-Beitragsservice“ zu schicken.

Technische Schwierigkeiten sorgen für Verzögerung

Doch dort bekommt man die Verarbeitung der Daten offenbar nicht auf die Reihe. „Aufgrund technischer Schwierigkeiten“ komme es zu einer „Verzögerung“ der Beitragsberechnung, schreibt Senatorin Bogedan den Eltern. Die zuständigen Verwaltungskräfte arbeiteten „mit Hochdruck daran, diesen Rückstand aufzuholen“. Es sei jedoch abzusehen, dass ein Teil der Eltern ihren Beitragsbescheid erst nach Beginn des Kindergartenjahres erhält. Einen ungefähren zeitlichen Korridor nennt Bogedan nicht. In den Fällen, in denen Eltern erst im Laufe der nächsten Monate einen rückwirkenden Bescheid erhalten, könne es zu Nachzahlungen kommen. Gleichwohl zeigt sich die Senatorin in ihrem Brief „überzeugt, dass die zentrale Beitragsfestsetzung zu einer deutlichen Entlastung der Fachkräfte in den Einrichtungen führen wird“. Die gewonnene Zeit werde den Kindern zugutekommen.

Bei den „technischen Schwierigkeiten“, von denen im Elternbrief die Rede ist, handelt es sich um Softwareprobleme, wie eine Ressortsprecherin auf Anfrage des WESER-KURIER mitteilte. Unter anderem hapert es bei der automatisierten Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen. Performa Nord, der städtische IT-Dienstleister Dataport sowie Fachleute der Finanz- und der Bildungsbehörde arbeiteten an einer Lösung. Auch betreffe der nachträgliche Versand der Gebührenbescheide nicht alle Eltern.

Aus Sicht der CDU-Sozialpolitikerin Sandra Ahrens reiht sich die missglückte Umstellung bei der Gebührenberechnung ein in eine Serie von Pannen und Fehlleistungen „bei den ganz grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen“ – angefangen bei den Serviceproblemen im Standesamt, wo vor drei Jahren bei der Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden nichts mehr ging, über die schleppende Antragsbearbeitung beim Elterngeld bis zu den Aktenbergen in der Wohngeldstelle, die im Frühjahr eine kritische Höhe erreicht hatten.

Mit einer Kleinen Anfrage in der Bürgerschaft will Ahrens die Bildungsbehörde nun zu mehr Transparenz bei der Bewältigung des Problems zwingen. Darin verlangt die Abgeordnete unter anderem Auskunft zur Zahl der betroffenen Haushalte und zu der Frage, in welcher Höhe die Eltern nun „finanzielle Rücklagen bilden sollen, um angesichts etwaiger Nachzahlungen vorbereitet zu sein“. Aus Ahrens Sicht ist der Elternbrief der Senatorin wenig hilfreich.

Kita-Gebühren selbst berechnen

„Es hätte doch zum Beispiel nahe gelegen, den Erziehungsberechtigten Wege aufzuzeigen, wie man seine Kita-Gebühren überschlägig selbst berechnen kann“, so die CDU-Abgeordnete. Sie verweist auf das Internet-Angebot www.kinderbetreuungskompass.de. Auf dieser Website findet man ein Kalkulationsprogramm, das nach Eingabe der relevanten Daten die voraussichtliche Kita-Gebühr zumindest näherungsweise angibt. Der Elternbrief der Behörde enthält lediglich den Rat, für Anfragen an die Behörde die Mailadresse kitabeitrag(at)performanord.bremen.de zu nutzen.

Eines steht für Ahrens fest: Aus der beabsichtigten und begrüßenswerten Entlastung der örtlichen Kita-Leitungen wird zumindest im jetzt bevorstehenden Betreuungsjahr nichts. „Im Gegenteil, die werden sich mit einer Flut von Anfragen verunsicherter Eltern beschäftigen müssen, die gern Klarheit über ihre Gebühren hätten.“