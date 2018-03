Frank Jablonski unterrichtet in seiner Freizeit Gymnasiasten in Physik. Seiner Meinung nach ist der Schulunterricht unzureichend. (Christina Kuhaupt)

Der Raum an der Uni Bremen scheint etwas klein für einen Klassenraum, hat aber alles, was für Physik-Unterricht benötigt wird: Tische und Stühle, an und auf denen sich nach und nach ein Dutzend Gymnasiasten niederlässt, sowie eine Tafel, die von Frank Jablonski beschriftet wird. Heute geht es um Positronen-Emissions-Tomographie. Die Schüler bekommen eine Abituraufgabe aus Bayern aus dem Jahr 2017 vorgelegt, die sie im Laufe der nächsten zwei Stunden durchdenken, besprechen und lösen sollen.

Jablonski ist Ingenieur und Professor im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik an der Hochschule Bremen. Er ist Schulelternsprecher. Außerdem ist er Vater eines Schülers des Hermann-Böse-Gymnasiums, der hier mit anderen Oberstufenschülern seit November sonnabends unterrichtet wird. "Das ist keine Nachhilfe, für uns ist das Ersatzunterricht", sagt Jablonski. Bernd Höpfner pflichtet ihm bei, auch sein Kind sitzt mit im Privatunterricht. Der Elektrotechnik-Ingenieur ist ebenfalls da, um die jungen Frauen und Männer bei der Vorbereitung aufs Abi zu unterstützen.

Höpfner und Jablonski verbringen ihre Freizeit nicht etwa mit Physik-Abituraufgaben, weil an der Schule übermäßig viel Unterricht ausfällt. Es gibt Kritik an seiner Qualität. Die Lehrkraft habe kein klassisches Physik-Lehramtsstudium absolviert, "das merkt man an allen Ecken und Enden", schreibt Frank Jablonski in einem "Eilantrag", den er im Dezember an Bildungssenatorin Claudia Bogedan persönlich richtete. Der Antrag endet mit den Worten: "Wir wünschen uns, dass Sie den Schülerinnen und Schülern helfen und es ihnen ermöglichen, ihr Leistungspotenzial durch eine ordentliche und fundierte Bildung in Physik vollständig auszuschöpfen."

"In der Schule hat man Probleme, den Stoff zu verstehen und kommt oft nicht ganz mit. Das ist extrem demotivierend", sagt einer der Schüler, die sich lieber nicht genannt sehen möchten. Andere ergänzen: Weil sie das Gefühl hätten, den Stoff nicht zu beherrschen, müssten sie mehr Zeit aufwenden, um sich, so gut es gehe, selbst beizubringen, was sie fürs Abi benötigten.

"Maximaler Frust" in der Schule

Manche nähmen Nachhilfe, "aber es ist extrem schwer, jemanden für dieses Niveau zu finden". Umso hilfreicher sei der freiwillige Unterricht am Sonnabend. Der Stoff aus der Schule werde wiederholt und vertieft, jede Frage könne man loswerden, jedes Missverständnis klären, und dabei gehe es nicht um mündliche Noten. "Wenn man hier rausgeht, hat man immer das Gefühl, dass man irgendetwas gelernt hat und einen kleinen Schritt weitergekommen ist."

Die Sorge der Schüler ist nicht nur, dass sich ihre Abiturnote verschlechtert, weil sie den landeseinheitlichen Aufgaben möglicherweise nicht gewachsen sind. Sie machen sich zudem Gedanken, ob diejenigen, die ein naturwissenschaftliches Studium aufnehmen wollen, fachlich gut genug für Seminare und Vorlesungen an Uni oder Hochschule gerüstet sind.

Der "maximale Frust" seines Kinds habe ihn auf die Probleme aufmerksam gemacht, sagt Höpfner. "Als Elternteil fragt man zunächst natürlich, ob das eigene Kind nicht genug für die Schule getan hat." Nach und nach habe sich ihm, Jablonski sowie anderen Eltern aber der Eindruck aufgedrängt, dass im Unterricht selbst etwas "im Argen liegt". Stein des Anstoßes seien nicht nur Schilderungen der Schüler, sondern auch das Lehrmaterial. Schon Ende 2016, in der Jahrgangsstufe Q 1 (Qualifikationsphase), habe "eine Diskrepanz" bestanden zwischen dem bereitgestellten Übungsmaterial und dem Stoff, der in Klausuren behandelt worden sei.

Die Elternvertreter des mathematisch-naturwissenschaftlichen Profils, zu denen Jablonski gehört, wenden sich an den Profiltutor, die Lehrkraft selbst, an die Schulleitung, später auch an die Schulaufsicht. Im März vor einem Jahr wird vonseiten der Eltern eine Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben. Eine Vielzahl von Gesprächen und Krisensitzungen in unterschiedlicher Besetzung habe stattgefunden, berichten die beiden Väter. Im März forderten die Eltern die Schulaufsicht auf, die Leitung des Leistungskurses einem anderen Lehrer anzuvertrauen.

Die Behörde sieht dazu keinen Anlass. Seit Dezember 2017 werden zwei der fünf Wochenstunden im sogenannten Teamteaching gegeben, ein weiterer Pädagoge wird eingesetzt. In diesen Stunden, so die Schüler, sei der Unterricht besser, seither habe sich die Lage entspannt. Dennoch befürchten sie, dass das schon allein wegen der Kürze der Zeit nicht reicht, um selbstbewusst und zuversichtlich der Physik-Abituraufgabe entgegenzusehen.

Bildungsressort verteidigt Schulqualität

Die Schulleitung verweist auf das Bildungsressort. Die Behörde bewertet den Unterricht anders, von einem Bedarf für Ersatzunterricht könne keine Rede sein. Die Einschätzung von Schülern und Eltern teilen "wir als Ressortvertreter, die Prüfer und auch die Schulleitung (...) aus fachlichen und pädagogischen Gründen nicht", so Sprecherin Annette Kemp. Auch die Kritik an der Ausbildung der Lehrkraft kann die Behörde nicht nachvollziehen: Sie habe ein reguläres Referendariat absolviert und ihr zweites Staatsexamen bestanden.

Dennoch seien die Klagen ernst genommen worden. "Wir haben uns hier im Ressort intensiv mit dem Einsatz der Lehrkraft beschäftigt. Eine Fülle von Maßnahmen ist durchgeführt worden, und noch immer wird die Lehrkraft begleitet, damit gemeinsam Vertrauen aufgebaut werden kann." Unter anderem sei der Unterricht mehrfach durch Schulleitung, Schulaufsicht und weiteren Fachleuten überprüft worden – es habe keine Beanstandungen gegeben.

Dürfen Eltern derart in schulische Entscheidungen eingreifen, geht es nicht zu weit, wenn sie den Austausch von Lehrern fordern? Gerne hätten sie darauf verzichtet, versichern die Väter, schon allein, weil auch die Schüler unter der Auseinandersetzung litten. "Ich bin stolz darauf, wie die Kinder mit der schwierigen Situation umgehen. Wir haben gemeinsam getan, was wir konnten", sagt Höpfner.

Und wie ging es mit der Physik-Aufgabe aus Bayern? "Wir hatten ein paar Probleme", sagt ein Schüler, "aber wir haben gefragt, dann ging's einigermaßen". Die schriftliche Abiturprüfung in Physik findet am 18. April statt. Die Väter wollen bis dahin weiter unterrichten. Trotz aller Enttäuschung und Verärgerung, sagt Jablonski, "macht es auch Spaß, wenn man sieht, wie engagiert die Schüler die Aufgaben durcharbeiten und jede Erläuterung wie ein Schwamm aufsaugen".