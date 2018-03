Am Fuße des Ätnas auf Sizilien setzen sich Freiwillige und Mitglieder der Bremer Manfred-Hermsen-Stiftung für Umweltbildung und Naturschutz ein. (Rainer Köpsell)

Den Ätna auf Sizilien – er ist mit über 3300 Metern der höchste noch aktive Vulkan Europas – umgibt eine beeindruckende und sehr vielfältige Landschaft. Charakteristisch ist der Berggipfel mit seinen Abhängen. Vom Krater strecken sich mehr oder weniger verwitterte Lavazungen wie Finger weit ins Umland hinein. Dazwischen liegen kaum vom Vulkanismus geprägte Gebiete. Wälder, Areale mit Garten- und Weinkulturen, Flusstäler sowie Dörfer und Städte mit meist bewegter Geschichte. Etwas nördlich des Vulkans, bis zur Küste reichend, dann das wald- und quellenreiche Nebrodi-Gebirge, die Verlängerung des italienischen Apennin-Gebirgszugs. Es ist anders geformt und geprägt als das Vulkangebiet am Ätna. Hier ist der Waldanteil höher, mal naturnahe Laubwälder, mal großflächige Aufforstungen aus dem Anfang oder der Mitte des 20. Jahrhunderts. Meist sind das eintönige Kiefernwälder.

Bremer verfolgen mehrere Umweltschutzziele

In der kleinen Stadt Bronte, die an der Westflanke des Ätna liegt, engagieren sich die Mitglieder der Manfred-Hermsen-Stiftung aus Bremen schon seit mehreren Jahren für Umweltbildung und Naturschutz. Zusammen mit der italienischen Naturschutzorganisation „Giacche Verdi“ verfolgen die Bremer mehrere Umweltschutzziele. Es geht auf der einen Seite um die gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Vorschriften und deren Umsetzung zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität am Ätna, im Nebrodi-Gebirge und den dazwischenliegenden Flächen.

Volontäre aus neun Ländern verbringen in Sizilien zusammen Zeit. (Rainer Köpsell)

Viel Wert legt die Stiftung auf praktische Einsätze in der Natur, die einen Bildungsansatz haben. „In Zusammenarbeit mit Schulen bieten wir Programme an, bei denen Kinder und Jugendliche Wasseruntersuchungen und Artenbestimmungen an Flüssen durchführen. Auch einen Kinderwald haben wir in der Ortsnähe von Bronte angelegt. Dort haben die jungen Menschen Bäume gepflanzt und kümmern sich nachhaltig um deren Pflege“, erzählt Stefanie Hermsen, Geschäftsführerin der Manfred-Hermsen-Stiftung. Sie kümmert sich auch persönlich intensiv um die Aktivitäten auf Sizilien.

Seit einigen Monaten hat das Vorhaben auf Sizilien eine weitere Komponente erhalten. Auf Anregung der Stiftung, und gefördert durch die Europäische Klimaschutzinitiative 2017 des Bundesumweltministeriums, ist das Projekt „Boschi per la Biosfera – Wälder für die Biosphäre“ begründet worden. Ziele sind die Umweltbildung und die Aufforstungen gemeinsam mit gut 2000 Grundschulkindern.

Mehrmonatiges Volontariat auf Sizilien

Ein Schwerpunkt des Engagements der Manfred-Hermsen-Stiftung auf Sizilien ist, dass junge an Umwelt- und Naturschutz interessierte und entsprechend vorgebildete Menschen aus Deutschland und Osteuropa ein mehrmonatiges Volontariat auf Sizilien absolvieren und sich, angeleitet von der Manfred-Hermsen-Stiftung und der Giacche-Verdi-Gruppe, für die Verbesserung klimarelevanter Biodiversität und Umweltbildung einsetzen.

„Den Volontären aus neun verschiedenen, meist osteuropäischen Ländern wird die Möglichkeit eröffnet, Auslandserfahrungen zu sammeln, Vorurteile abzulegen und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen zu üben", sagt Stefanie Hermsen. "Sie werden sprachlich weiterkommen, sich intensiv in einen ökologischen Themenbereich einarbeiten und zu konkreten Ergebnissen kommen." Die aktive Mitarbeit der Freiwilligen im Analyse- und Gestaltungsprozess sei wichtig: "Die dabei gesammelten Erfahrungen können den jungen Menschen später in ihren Heimatländern sehr helfen“, erläutert Stefanie Hermsen das wohl wichtigste Projektziel.

Besucher können einen Informationspfad am Rande des Nebrodi-Gebirges belaufen. (Rainer Köpsell)

Den Hauptteil ihrer Zeit helfen die Volontäre beim Unterrichten und bei Ausflügen mit Schulkindern. Unter anderem führen sie waldpädagogische Spiele zum großen Spaß der Kinder durch. Im Frühjahr werden die jungen Freiwilligen einige Aussaat-Aktionen mit Baumsamen unterstützen.

Außerdem engagieren sich die Volontäre für den Schutz uralter Flaumeichen, die auf einem Ätna-Seitenkrater, dem Monte Egitto, entdeckt wurden. Dazu helfen sie beim Pflegen der Baumveteranen und sammeln Daten über die Flaumeichen. Diese stehen dann Fachleuten zur Verfügung.

Pfad-Maskottchen für die Besucher

An anderer Stelle geht es um das Erstellen von Konzepten und die Anlage eines Informationspfades, den viele Besucher nutzen können und sollen. Dieser Pfad liegt nicht am Ätna, sondern in einem Gebiet am Rande des Nebrodi-Gebirges. Und er kann von Einzelbesuchern und Familien belaufen werden. Geführt werden die Gäste von einem Pfad-Maskottchen, eine Erdkröte, die in diesem Lebensraum vorkommt. Das Maskottchen erzählt den Besuchern auf diversen Informationstafeln etwas über den Naturraum mit seinen speziellen Plätzen, wie zum Beispiel einen Bachlauf, eine Waldlichtung, einen Fels oder eine alte Wassermühle.

Auf die internationale Gruppe von momentan 14 Volontären werden also gestalterische und technische Herausforderungen zukommen. Aber sie werden es schaffen, denn trotz aller Unterschiede bilden sie bereits ein eingespieltes Team. Die Stimmung unter ihnen ist fröhlich und sehr zuversichtlich.

Den Ätna auf Sizilien umgibt eine beeindruckende Landschaft. (Rainer Köpsell)

Vorbereitend für den Einsatz der Volontäre haben die Giacche-Verdi-Gruppe und die Manfred-Hermsen-Stiftung Ende vergangenen Jahres einen mehrtägigen Workshop durchgeführt. Dazu waren Experten aus mehreren europäischen Ländern nach Bronte und in einige Nachbargemeinden gekommen. In mehreren Veranstaltungen mit lokalen Politikern, Verwaltungsfachleuten, Naturschutz- und Forstexperten wurden die Projektansätze und Maßnahmen sowie deren Verwirklichung diskutiert. Mehrere Exkursionen an die Abhänge des Ätna und in die Flusstäler des Nebrodi-Gebirges vervollständigten das Programm der Projektberater und boten ausreichend Gelegenheit für ein gegenseitiges Kennenlernen von Naturschützern und internationalen Fachleuten – ein wichtiger Grundstein für die künftige Arbeit.

Das Engagement der beteiligten Organisationen und die Arbeit der Volontäre und der Experten werden zu Ergebnissen führen, die dem Klimaschutz allgemein dienen und in diesem Teil von Sizilien zu größerer Vielfalt der Naturräume beitragen. Da ist sich der Vorstand der Bremer Manfred-Hermsen-Stiftung sicher. Deren Projekt mit seinem Naturschutzansatz und dem Naturerleben mit Hintergrund für Einzelbesucher und Familien wird einen spürbaren Nutzen für das Tourismusangebot der dortigen Gemeinden bringen.