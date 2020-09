Die Polizei transportierte den Skorpion zur Wache und übergab ihn einem Experten. (Polizei Bremen)

Am Sonnabend hat ein 53 Jahre alter Mann in Horn-Lehe einen Skorpion in seiner Küche entdeckt. Die Polizei übergab das Tier später an einen Experten.

Der 53-Jährige ging am Abend in seine Küche und entdeckte den Skorpion auf dem Boden. Er fing das Tier mit einem Glas ein und brachte seine Katze in Sicherheit. Weitere ungebetenen Gäste konnte der Bremer nicht finden.

Die Polizei transportierte den Skorpion zur Wache und übergab ihn einem Experten. Wie es den Weg nach Bremen fand, ist nicht geklärt. Der Anrufer vermutet ein Einschleppen durch den Import von Obst.