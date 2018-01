Im Januar und Februar schuften viele Menschen in den Fitness-Studios. (Marijan Murat, dpa)

Alle Jahre wieder – kommt nach dem Fest der Frust. Dominosteine, Gans und die Zuckerwürfel aus dem Glühwein sind vom Magen aus schnurstracks in Richtung Rippen und Hüfte gewandert. Und der letzte Tag mit richtig viel Bewegung, der ist auch schon einige Netflix-Staffeln her. Aber dagegen lässt sich ja was tun. Der beliebteste Vorsatz fürs neue Jahr lautet deshalb auch bei vielen Bremern: Der Winterspeck muss irgendwie weg!

Thorsten Wienhold kennt das schon: Ab Mitte Januar erwarten er und sein Team vom Fitnessstudio „Qi 55“ im Ostertor den Ansturm der Sport-Willigen. „Jetzt sind viele noch im Urlaub, aber so ab dem 10. Januar wird es voll bei uns“, sagt der Geschäftsführer. „Dann haben wir die Kombination aus Neuen, die ihre guten Vorsätze umsetzen und Mitgliedern, die Ende des Jahres durch die ganzen Weihnachtsmarktbesuche und die Feiertage ihren Schwung verloren haben und jetzt aufholen wollen.“ Auch bei McFit im alten Postamt am Bahnhof und im Fitnessloft am Brill beginnen die sportlichsten Wochen. Regionalmanagerin Nina Peter: „Wir merken es immer wieder. Der Januar vor allem, Februar und März sind unsere stärksten Monate.“

Yoga-Kurse: Zwischen 20 und 30 Prozent mehr Teilnehmer

Haltung bewahren: Evelyn Wendt (vorne) leitet Kurse in der Urban Yoga Lounge. Zu Jahresbeginn sind viele Bremer extrem sportbegeistert. (Frank Thomas Koch)

Bei McFit zum Beispiel schwitzen in den nächsten Wochen durchschnittlich zwischen 1500 und 2000 Bremer pro Tag an den Lang-Hanteln oder auf den Laufbändern. Im Sommer sind es halb so viele. Rund 60 Prozent aller Mitgliedschaften werden am Jahresanfang geschlossen – wenn das Fleisch noch schwach ist, aber der Wille stark. Deshalb gibt’s jetzt auch besonders viele Spezial-Kurse und Angebote und in einigen Fitness-Studios Urlaubsstopp für die Fitness- und Personal-Trainer. Bremen macht sich aber nicht nur an Geräten fit. Auch die Aquafit-Kurse der Bäder sind voll, und in den Yoga-Studios gilt: Der frühe Yogi ergattert den besten Platz für die eigene Matte.

Mit dem herabschauenden gegen den inneren (Schweine-)Hund kämpfen und dabei noch lernen, wie man im Alltagsstress gelassen bleibt: Yoga ist für viele eine perfekte Mischung aus Sport und Mental-Training. „Bei uns war es schon gleich nach Neujahr voll“, sagt Evelyn Wendt, Chefin der Urban Yoga Lounge. „Es scheint in diesem Jahr eher loszugehen. Grundsätzlich hätte ich nichts gegen mehrere Januare im Jahr. Da haben wir immer ganz viele neugierige Teilnehmer.“ Zwischen 20 und 30 Prozent mehr kommen laut Wendt in den ersten beiden Monaten in die Kurse. Wendt: „Darauf stellen wir uns ein. Unser Januar-Plan ist deutlich größer als der im Dezember oder November. Man merkt, dass die Euphorie Anfang des Jahres besonders stark ist. Wir wollen das Feuer bei den Leuten entfachen, aber danach brauchen sie eben auch Disziplin.“

"Der Einstieg ist mehr Psychologie als Physiologie"

Disziplin ist das Stichwort für Utz Bertschy. Zum 38. Mal startete am Sonntag die AOK-Winterlauf-Serie durch den Bürgerpark. Angemeldet hatten sich für die älteste Laufserie der Stadt rund 1100 Bremer und Bremerinnen. Ob sie alle bis März durchhalten? Organisator Bertschy: „Ganz am Anfang muss ich aus dem Konjunktiv raus. Nicht: ,Ich würde gerne mal...’. Wer, wenn nicht du, wann, wenn nicht jetzt! Es geht darum, den ersten Impuls ins Jahr zu retten. Oft wird er aber durch Wetter und Trägheit gebremst.“

Der Lauf-Experte rät, sich ein konkretes Ziel zu setzen. Allerdings sollte es realistisch sein – also, als passionierter Couch-Sitzer etwa nicht gleich den Ironman anzupeilen. Hat man sich dann zum Beispiel für ein Lauf-Event angemeldet, empfiehlt Bertschy, das Training in kleinere Häppchen aufzuteilen. Bertschy: „So, dass es realistisch ist. Und von seinem Vorhaben sollte man dann anderen Leuten erzählen. So schaffe ich eine Verpflichtung mir selbst gegenüber. Sonst ist es oft schon im Februar vorbei mit der Motivation. Der Einstieg ins Laufen ist mehr Psychologie als Physiologie.“ Dieses Rezept gilt natürlich nicht nur für den Sport, sondern auch fürs Weniger bei Zigaretten, Schokolade oder sonstigen Alltagsdrogen. Also: Den Kopf mit allen Bedenken ausschalten und loslegen. Bis zum nächsten Neujahrsvorsatz.

WESER-KURIER sucht Fitness-Freiwillige

Haben Sie sich auch vorgenommen, endlich die Turnschuhe wieder aus der Ecke zu holen und mit mehr Sport in 2018 zu starten? Dann sollten wir uns kennenlernen! Der WESER-KURIER sucht eine Bremerin oder einen Bremer mit guten Vorsätzen, um sie oder ihn in den nächsten Monaten bei ihrer Umsetzung zu begleiten. Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail mit einer kurzen Beschreibung Ihres Ziels und Ihren Kontaktdaten an lokales(at)weser-kurier.de.