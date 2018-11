(Frank Thomas Koch)

Keine Bewährungsstrafe, der Angeklagte muss ins Gefängnis: Drei Jahre und acht Monate Haft lautete am Dienstagmorgen das Urteil gegen einen 46-jährigen Mann aus Bremen. Er hatte Ende März diesen Jahres einen Mann niedergeschlagen und dann weiter auf den wehrlos am Boden Liegenden eingetreten, weil der ihn zuvor wegen Urinierens an einen Gartenzaun zur Rede gestellt hatte.

Das Gericht verurteilte den Mann dafür wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er sei mit erheblicher Brutalität vorgegangen, habe mehrfach heftig gegen Kopf und Hals seines Opfers getreten und geschlagen. Die möglicherweise tödlichen Folgen seines Handelns seien ihm dabei gleichgültig gewesen.

Das Gericht folgte damit der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafhöhe. Der Verteidiger des Mannes hatte auf eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung plädiert.