Als die Polizei einen 42-Jährigen stoppen wollte, raste er mit überhöhter Geschwindigkeit davon und lieferte sich eine regelrechte Verfolgungsjagd mit den Ordnungshütern. Das kommt ihn nun teuer zu stehen. (dpa)

Es wurde im Wortsinne ein kurzer Prozess: Für eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei im März vergangenen Jahres soll ein 42-jähriger Bremer als Strafe sechs Monate Haft, auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt sowie einen 15-monatige Führerscheinsperre erhalten. Die dafür am Freitagvormittag anberaumte Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht endete allerdings schon nach wenigen Minuten.

Der Angeklagte war nicht erschienen, was dem Gericht ermöglichte, einen Strafbefehl vorzuschlagen. Zwei Wochen hat der Mann nun Zeit, entweder Widerspruch gegen die genannte Strafe einzulegen oder sie zu akzeptieren, was nach entsprechenden Vorgesprächen als wahrscheinlich gilt. Geht er wider Erwarten doch gegen den Strafbefehl an, etwa weil er die Strafe als zu hoch empfindet, kommt es doch zur Verhandlung vor dem Amtsgericht.

Die Anklage lautete „gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“. Der begann laut Staatsanwaltschaft abends gegen 22.30 Uhr mit dem Überfahren einer roten Ampel. Als der Mann bemerkte, dass ihm danach ein Polizeiwagen folgte, trat er aufs Gaspedal seines BMW und bog mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Seitenstraße ab, wobei er nur knapp an einer Kollision mit einem im Einmündungsbereich parkenden Pkw vorbeikam.

Polizei rammt Fluchtwagen

In den folgenden Minuten raste der 42-Jährige noch mehrfach bei Rot über die Ampel, überholte andere Verkehrsteilnehmer so riskant, dass diese auf den Geh- und Radweg ausweichen mussten, um einem Zusammenstoß zu vermeiden. Auch mit einem entgegenkommenden Taxi wäre er fast kollidiert.

Schließlich soll der Angeklagte grundlos so stark abgebremst haben, dass das ihm folgende Polizeifahrzeug nicht rechtzeitig anhalten konnte und auf den BMW auffuhr. Der 42-Jährige konnte seine Fahrt trotzdem fortsetzen, wurde kurz darauf dann aber gestoppt – ein anderes Polizeifahrzeug rammte den BMW. Das Ende seiner Flucht war allerdings auch dies noch nicht. Der 42-Jährige versuchte, den Polizisten davonzurennen. Die jedoch waren schneller und konnten ihn trotz Gegenwehr festnehmen.

Grund und Ursache seiner Flucht fanden sich später im Blut des Mannes. Er soll zur Tatzeit unter dem Einfluss von Kokain gestanden haben.

Da sein Führerschein schon direkt nach dem Vorfall einkassiert wurde, wären elf der 15 Monate Sperre bereits abgegolten. Ob er seine Fahrerlaubnis aber tatsächlich nach vier Monaten wiederbekommt, ist nicht sicher. Zum Strafbefehl gehört auch, dass er sich anschließend einer Medizinisch-Psychologischen-Untersuchung unterziehen muss, in der geprüft wird, ob er geeignet zum Fahren eines Kraftfahrzeuges ist.