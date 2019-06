Mit Absperrband, Plakaten und den Umrissen einer Erdkugel auf dem Pflaster haben Bremerinnen und Bremer am Freitagmorgen das Parteibüro der CDU am Wall zu einem, wie sie es nennen, „Tatort Klimazerstörung“ gemacht. (Christina Kuhaupt)

Mit Absperrband, Plakaten und den Umrissen einer Erdkugel auf dem Pflaster haben Bremerinnen und Bremer am Freitagmorgen das Parteibüro der CDU am Wall zu einem, wie sie es nennen, „Tatort Klimazerstörung“ gemacht. Die Forderung der Demonstranten lautete: „Bleibt die Union bei ihrer Blockade, steuert sie uns sehenden Auges in die Klimakatastrophe“. Hintergrund ist der Entwurf für ein Klimaschutzgesetz von Svenja Schulze (SPD), das auf heftige Gegenwehr von CDU und CSU stieß. Die Bundesumweltministerin will per Gesetz regeln, um wie viel Bereiche wie Verkehr, Industrie oder Landwirtschaft ihren Treibhausgas-Ausstoß Jahr für Jahr senken müssen, damit Deutschland sein Klimaschutzziel für 2030 einhält. Dagegen gibt es erhebliche Proteste in der Union.