Die Luftaufnahme zeigt das Gebäude der Bremer Außenstelle des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (Carmen Jaspersen/dpa)

Das geht aus einer Entscheidung des Bremer Verwaltungsgerichts hervor, die am Mittwoch getroffen wurde. Demnach darf von den Behörden und ihren Vertretern nicht länger behauptet werden, dass, so wörtlich, „ . . . die Vorgänge in Bremen natürlich auch deshalb möglich waren, weil hochkriminell kollusiv und bandenmäßig mehrere Mitarbeiter mit einigen Rechtsanwälten zusammengearbeitet haben“. Kollusiv übersetzt der Duden mit „unerlaubt zum Nachteil eines Dritten zusammenwirkend“. Der Satz stammt von Stephan Mayer. Der Bundestagsabgeordnete ist Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Mayer hatte sich Ende Mai in der Sendung „Anne Will“ zu den Vorwürfen gegen die Bremer Bamf-Außenstelle geäußert.

Weiter aufrechterhalten dürfen die Behörden nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts eine Behauptung, die in einer Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums vom 23. Mai enthalten war. Sie lautet: „Der Bericht zeigt deutlich, dass im Ankunftszentrum Bremen bewusst gesetzliche Regelungen und interne Dienstvorschriften missachtet wurden.“ Mit dem Bericht ist die interne Revision des Bamf gemeint.