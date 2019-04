Der Bremer Ralf Knoche (2. von rechts, beigefarbene Weste) von der Hilfsorganisation Malteser International und THW-Helfer testen in Nhangau, ob die neu aufgestellte Leitung für frisches Trinkwasser auch funktioniert. (Malteser International)

„Die Menschen hier haben nichts: Keine Lebensmittel, kein Wasser, es fehlt an allem“, fasst Ralf Knoche den aktuellen Notstand in seinem Einsatzort in ­Mosambik zusammen. Der 47-jährige Bremer aus dem Viertel leistet als Nothilfeexperte des internationalen Hilfswerks Malteser International in der Ortschaft Nhangau humanitäre Hilfe nach einer Naturkatastrophe.

Der Zyklon „Idai“ ist im März auch durch diesen Ort gefegt, mit Winden von bis zu 195 Kilometern pro Stunde und schweren Niederschlägen. Der tropische Wirbelsturm hat eine Schneise der Verwüstung zurückgelassen. Drei Millionen Menschen in Mosambik, Malawi und Simbabwe sind nach UN-Angaben von dem Sturm und seinen Folgen betroffen. Tausende Menschen wurden obdachlos. Die offizielle Zahl der Todesopfer ist auf mehr als 700 gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Mosambik hat inzwischen die ersten Fälle von Cholera gemeldet: Mehr als 130 Menschen sind erkrankt. Auch in der 15 Kilometer von Knoches Einsatzort entfernten Küstenstadt Beira wurden Cholerafälle bestätigt.

"Viele Lehmhäuser wurden durch den Zyklon zerstört"

„Wir kümmern uns deshalb gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) zunächst um die Wasserversorgung“, erklärt der Bauingenieur aus Bremen. Das Risiko für die Verbreitung übertragbarer Krankheiten wie Cholera ist hoch, weil es kaum sauberes Trinkwasser gibt. Um die Opfer der Naturkatastrophe in Nhangau damit zu versorgen, arbeiten Malteser International und das THW – die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes – in der Ortschaft eng zusammen. Die beiden Organisationen sind für die 12 000 dort lebenden Menschen momentan die einzige Hilfe.

Der Bremer Bauingenieur Ralf Knoche (zweiter v. links, sitzend) bei einer Besprechung mit anderen Helfern. (Malteser International (frei))

„Viele Lehmhäuser wurden durch den Zyklon zerstört, Dächer waren abgedeckt, überall lagen umgestürzte Bäume, abgeknickte Strommasten und Müll herum“, beschreibt Ralf Knoche in einer Mail das Szenario, das sich ihm wenige Tage nach dem Zyklon bei seiner Ankunft in Nhangau bot. „Viele offene Brunnen, hier Posos genannt, waren und sind teilweise immer noch nicht benutzbar, weil Latrinen überflutet wurden und damit Fäkalien die Brunnen verunreinigt haben.“ Die gesundheitliche Versorgung in der Ortschaft liegt nach Aussage des Nothilfeexperten teilweise lahm.

Nachdem das THW in den vergangenen Tagen eine Wasseraufbereitungsanlage in Nhangau aufgebaut hat, bildet das Helferteam von Malteser International nun 45 Menschen aus dem Ort in Hygienefragen aus. Es gilt, die Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera möglichst zu verhindern. Die Durchfallkrankheit wird durch bakteriell verunreinigtes Wasser oder eben solche Nahrung übertragen, sie kann zum Tod führen, wenn sie nicht schnell medizinisch behandelt wird.

Die lokalen Mitarbeiter sollen als Multiplikatoren ihr neu erworbenes Wissen weitergeben und die Menschen unter anderem darüber aufklären, wie sie Trinkwasser sauber halten und sich vor Krankheiten schützen können. Damit diese Hilfskräfte auch abgelegene Orte erreichen, plant der Nothilfekoordinator bei Malteser International, Fahrräder für sie anzuschaffen. So könnten dringend benötigte Hilfsgüter gleich mit verteilt werden. Jetzt soll laut Hilfswerk damit begonnen werden, 3000 Sets mit Hygieneartikeln wie Seife, Toilettenpapier und Wasserbehälter zu verteilen.

Flexibilität ist gefragt

Nicht nur ausreichend sauberes Trinkwasser, auch Sanitäranlagen, Lebensmittel und Medikamente fehlten in den vom Wirbelsturm heimgesuchten Krisengebieten, beschreibt Knoche die Notlage, auf die Deutschland mit einer Soforthilfe von einer Million Euro reagiert hat. „Es wurden Lager aus dem Boden gestampft, um die mehr als 140 000 Menschen, die alles verloren haben, versorgen zu können.“ Für die Impfkamagnen gegen Cholera würden derzeit Impfstoffe aus anderen Ländern importiert. Doch auch sie seien Mangelware.

Umso mehr ist Flexibilität gefragt, um die notleidenden Menschen schnell und zielgerichtet unterstützen zu können, weiß Ralf Knoche aus Erfahrung und spricht damit eine der Voraussetzungen an, um als Nothilfeexperte eingesetzt zu werden. „Man muss sich fachlich gut auskennen und natürlich Fremdsprachen sprechen“, zählt er weitere auf. Denn in der Regel seien in einer Krisenregion Strukturen zusammengebrochen oder würden nur eingeschränkt funktionieren.

Als Beispiele zählt er Straßen und Brücken, Strom- und Wasserversorgung oder auch Mobilfunknetze auf. „Gleichzeitig muss man in kurzer Zeit möglichst viele relevante Informationen sammeln, um die dringendsten Bedürfnisse zu erkennen und unterstützen zu können“, erklärt der Bremer. Auch Improvisationstalent sei gefordert, „weil es beispielsweise Waren nicht vor Ort zu kaufen gibt, wie Kanister, um trinkbares Wasser von zentralen Wasserausgabestellen transportieren zu können“.

Knoche, der Bauingenieur mit der Vertiefungsrichtung Siedlungswasser und Abfallwirtschaft studiert und seine Diplomarbeit an der Technischen Universität Kopenhagen geschrieben hat, arbeitet bereits seit 2002 in der Nothilfe und Entwicklungsarbeit. Ende 2017 war er für Malteser International bereits in einem Flüchtlingslager an der Grenze zum Südsudan im Einsatz. In dieser Hilfsorganisation engagiert sich der 47-Jährige seit Ende 2016.

Ein schönes Gefühl

Der Anlass dafür war nach seiner Auskunft der Aufbau eines „Emergency Medical Teams“, das von der Weltgesundheitsorganisation zertifiziert wurde. „Mit einem solchen Team kann Malteser International nach Katastrophen und Konflikten medizinische Nothilfe leisten“, erläutert Ralf Knoche. In diesen Tagen will er die Heimreise nach Bremen antreten. Der Einsatz von Malteser International ist nach seiner Kenntnis noch bis Ende Mai geplant.

Auf die Frage nach seiner persönlichen Motivation, sich für das Hilfswerk Malteser International zu engagieren, antwortet Knoche: „Vor Ort handelt es sich um eine Ausnahmesituation. In diesem Umfeld bedürftige Menschen möglichst gut zu unterstützen und beispielsweise durch das eigene Wirken dazu beizutragen, einen Ausbruch von Erkrankungen verhindert zu haben, ist ein schönes Gefühl.“

