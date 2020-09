Seit Anfang Juni ist der Bereich offiziell mit Verkehrsschild als erste Fahrradzone in Deutschland gekennzeichnet. (Frank Thomas Koch)

Das Fahrradmodellquartier in der Neustadt hat am Donnerstagabend den österreichischen Mobilitätspreis erhalten. Seit Anfang Juni ist der Bereich offiziell mit Verkehrsschild als erste Fahrradzone in Deutschland gekennzeichnet. Nun trägt das Quartier auch den Titel als „bestes internationales Projekt“. In dieser Kategorie zeichnete Leonore Gewessler, österreichische Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, das Bremer Vorhaben aus.

Der VCÖ-Mobilitätspreis wird zusammen vom Verkehrsclub Österreich, dem nationalen Mobilitätsministerium und der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ausgerufen. Es ist Österreichs größter Wettbewerb für klimaverträgliche Mobilität. Dadurch soll Jahr für Jahr mit vorbildlichen Projekten gezeigt werden, dass die Verkehrswende möglich ist. Neben verschiedenen nationalen Kategorien wird auch immer ein internationales Projekt besonders gewürdigt. In der Bewertung der Jury heißt es: „Das Fahrradmodellquartier Bremen ist ein zukunftsweisendes und nachahmenswertes Projekt. Die Verschränkung von Rad- und Fußverkehr und ganzheitliche Betrachtung aller Verkehrsmodi sowie des öffentliches Raumes hat eine starke Vorbildfunktion.“

Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sagt: „Das Fahrradmodellquartier in der Alten Neustadt zeigt, wie Mobilität in den Nachbarschaften besser gestaltet werden kann. Letztlich gewinnen alle dadurch.“ Michael Glotz-Richter, Referent für Nachhaltige Mobilität in der Behörde, wollte den internationalen Preis eigentlich in Wien entgegennehmen und war auch auf dem Weg dahin, als am Mittwochabend die offizielle Mitteilung kam, dass Wien zum Corona-Risikogebiet erklärt wird. Auch das Gebäude des Fahrrad-Repair-Cafés an der Hochschule wurde kürzlich ausgezeichnet – mit dem Architekturpreis „Iconic Award 2020: Innovative Architecture“. Das Café wird am Samstag, 25. September, eröffnet.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zum Mobilitätspreis gibt es unter www.vcoe.at/mobilitaetspreis, zum Fahrradmodellquartier unter: www.radquartier-bremen.de.