Die Helene-Kaisen-Schule an der Kornstraße liegt für den Sohn von Familie Yavuz in Laufnähe. Deshalb wollen die Eltern, dass er dort seine Schullaufbahn beginnt. (Frank Thomas Koch)

Hängt es auch am Geld der Eltern, ob ein Kind von der Bildungsbehörde die richtige Grundschule zugewiesen bekommt? Diese provokante Frage wirft ein Neustädter Vater auf. Halil Yavuz hat gerade eigentlich Grund zur Freude. Er konnte sich in einem einschlägigen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht gegen das Haus von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) durchsetzen. Aber die Sache hat für Yavuz einen faden Nachgeschmack. Er glaubt: Es gibt in Bremen bestimmt viele ähnlich gelagerte Fälle, bei denen die Eltern aus finanziellen Gründen einen rechtlichen Konflikt mit der Bildungsbehörde scheuen – zum Nachteil der betroffenen Kinder.

Halil Yavuz und seine Frau wohnen in der Neustadt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Helene-Kaisen-Schule. Eigentlich naheliegend, dass der siebenjährige Sohn des Ehepaares dort jetzt auch eingeschult wird. Ein Brief der Bildungsbehörde vom 27. September 2019 ließ jedenfalls nicht auf Probleme schließen. Darin wurde den Eltern mitgeteilt, dass die Anmeldung ihres Sohnes zur Einschulung im Sommer 2020 an der Helene-Kaisen-Schule erfolgen solle. Ende November erhielt Familie Yavuz dann ein Schreiben von der Schule, das erste Zweifel nährte. Darin wurde mitgeteilt, dass es für den Schulanfängerjahrgang mehr Anmeldungen als Plätze gebe. „Das kann dazu führen, dass Ihr Kind einer anderen Grundschule in der Neustadt zugewiesen wird“, hieß es in dem Brief.

Mehr zum Thema Corona und die Erstklässler Zum Schulstart die erste Prüfung Kennenlern-Tage abgesagt und Sprachtests ausgesetzt - Bremens und Niedersachsens Erstklässler ... mehr »

Mit einem weiteren Schreiben vom 30. Januar wurde diese Möglichkeit zur Gewissheit. Nach einem Auswahlverfahren, das bestimmte formale Kriterien wie Länge des Schulwegs, Betreuungsbedarf und Geschwisterkinder berücksichtigte, sei entschieden worden, dass mehrere Kinder an anderen Schulen im Stadtteil eingeschult werden müssten. Halil Yavuz‘ Sohn gehörte zu den Betroffenen. Er sollte die Schule an der Karl-Lerbs-Straße besuchen, ungefähr 2,2 Kilometer vom Haus der Familie Yavuz und der Helene-Kaisen-Schule entfernt.

Halil Yavuz legte Widerspruch ein. Er argumentierte unter anderem damit, dass er und seine Frau voll erwerbstätig seien und ihren Filius morgens nicht mit dem Auto quer durch die Neustadt kutschieren könnten. Erfolg hatten sie damit allerdings nicht. Die Bildungsbehörde blieb bei ihrer Entscheidung.

Kosten in vierstelliger Höhe

Doch dabei ließ es das Elternpaar nicht bewenden. „Ich bin zu einem Fachanwalt gegangen und habe ihm den Fall vorgelegt“, schildert Halil Yavuz den weiteren Gang der Dinge. Der Jurist habe ihm gleich zu Beginn klar gemacht, dass ein Rechtsstreit Kosten in vierstelliger Höhe verursachen könne und auch nur dann erfolgversprechend sei, falls sich im amtlichen Bescheid Formfehler finden ließen. „Daraufhin habe ich dem Anwalt alles Geld, was ich dabei hatte, und obendrein meine Kreditkarte auf den Tisch gelegt und gesagt: Egal! Ich will, dass Sie das für uns versuchen“, erzählt Yavuz.

Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht nahm für die Familie den erhofften Ausgang. Tatsächlich war der Schulbehörde ein Formfehler unterlaufen, indem sie die Warteliste für die Helene-Kaisen-Grundschule in einer falschen Reihenfolge zusammengesetzt hatte. Nach einem entsprechenden Signal des Gerichts gab die Schulbehörde nach und erklärte, der Sohn von Halil Yavuz werde nun über die normale Kapazität hinaus an seiner Wunschschule aufgenommen.

So weit, so gut, findet der Neustädter Vater. „Ich bin Maschinenbauingenieur und konnte mir so ein Verfahren leisten. Aber was hätten Eltern gemacht, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind? Für solche Leute wären vielleicht schon die 52 Euro Gebühr für das Widerspruchsverfahren abschreckend gewesen, von den Kosten eines Verwaltungsgerichtsprozesses ganz zu schweigen“, gibt Yavuz zu bedenken.

Eltern aus gutbürgerlichen Stadtteilen sind klagefreudiger

Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde, nimmt dieses Argument durchaus ernst. „Es ist schon so, dass Eltern aus gutbürgerlichen Stadtteilen klagefreudiger sind als andere. Aber an diesen sozialen Unterschieden kann die Bildungsbehörde nichts ändern“, sagt Kemp. Grundsätzlich lasse ihr Haus nichts unversucht, um insbesondere Grundschüler an ihrer Wunschschule aufzunehmen. Dass dies in aller Regel auch gelinge, zeige die vergleichsweise kleine Zahl von Fällen, in denen Eltern Anwälte einschalten. Im vergangenen Jahr sei es bei knapp 5000 Einschulungen nur gut dreißig Mal zu Verfahren vor dem Verwaltungsgericht gekommen. „Das ist deutlich weniger als ein Prozent“, sagt Kemp.

In diesen wenigen Fällen setzen sich die Kläger aber offenbar vergleichsweise häufig durch. Der Verwaltungsrechtler Stefan Schroub, der Familie Yavuz anwaltlich vertrat, findet nach eigener Darstellung häufig Formfehler bei Zuweisungen von Grundschulen. Mal komme es zu Fehleinschätzungen bei Härtefallregelungen, mal zu einer falschen Besetzung von Wartelisten oder anderen rechtlichen Mängeln, bei denen sich einhaken lässt. Über einen längeren Zeitraum gesehen, schätzt Schroub, liege die Erfolgsquote seiner Klagen bei rund 50 Prozent.