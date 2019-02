Blick auf die sanierte Altstadt von Tiflis mit dem Fluss Kura. Georgien hat schon seit über 1500 Jahren eine eigene Sprache. Georgien und drei nordafrikanische Länder sollen als "sichere Herkunftsstaaten" eingestuft werden. (Jan Woitas/dpa)

Die politische Fehde zwischen FDP und Rot-Grün in der Frage um sogenannte sichere Herkunftsländer geht in die nächste Runde. Die FDP-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft hat am Montag einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Darin wird der Senat aufgefordert, seinen Widerstand gegen die Einstufung von Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten aufzugeben.

Im Bundesrat war am Freitag die Abstimmung über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung vertagt worden. Der Grund: Mit Ausnahme von Baden-Württemberg wollte keines der von den Grünen mitregierten Länder zustimmen, es zeichnete sich keine Mehrheit für das Gesetz ab.

"Angriff der Bundesregierung auf das individuelle Asylrecht"

Die FDP-Fraktion kritisiert nun in ihrem Antrag: „Der Senat der Freien Hansestadt Bremen kündigte bereits vor der Sitzung an, dass er dem Gesetz nicht zustimmen wollte. Dabei ist eine Zustimmung dringend geboten.“ Die Liberalen werfen vor allem den Grünen eine „Blockadehaltung“ vor. Zudem fragt die FDP, ob die Bremer SPD kein Vertrauen in die Einschätzungen von Heiko Maas mehr habe. Der SPD-Außenminister verteidigt die Einstufung der drei Maghreb-Staaten und Georgiens.

Bereits vergangene Woche waren FDP und Grüne über das Thema in Streit geraten. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Björn Fecker, kritisierte das Instrument der sicheren Herkunftsstaaten als „Angriff der Bundesregierung auf das individuelle Asylrecht“. Unabhängig vom verbalen Schlagabtausch trennt ein tiefer inhaltlicher Graben die beiden Lager – im Bundesrat wie auch in der Bürgerschaft.

„In den Maghreb-Staaten sind Oppositionelle, Homosexuelle und Minderheiten nicht vor Verfolgung und Haft sicher“, warnen die Grünen. Peter Zenner, der innenpolitische Sprecher der Bremer FDP-Fraktion, verweist hingegen auf die geringen Anerkennungsquoten von Asylbewerbern aus diesen Ländern. Wer die Gefahr einer Verfolgung glaubhaft darlegen könne, behalte einen Anspruch auf Asyl in Deutschland. Zenner verteidigt das Instrument der sicheren Herkunftsstaaten: „Dies beschleunigt die Asylverfahren, entlastet das Bamf und die Verwaltungsgerichte und nutzt damit vor allem den wirklich Schutzbedürftigen.“