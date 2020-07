Die Bürgerschaftsfraktionen der FDP und CDU fordern mehr verkaufsoffene Sonntage in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Die FDP-Bürgerschaftsfraktion fordert in der Diskussion über verkaufsoffene Sonntage den Senat dazu auf, mehr verkaufsoffene Sonntage zuzulassen. Fraktionsvorsitzende Lencke Wischhusen: „Das Festhalten an wenigen Tagen zur Sonntagsöffnung ist nicht mehr zeitgemäß. Gerade die Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt am Wochenende. Außerdem ist in Zeiten von Corona eine rechtliche Lockerung sinnvoll, um das Geschäft des Einzelhandels zu beleben.“ Von der zusätzlichen Sonntagsöffnung betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürften dadurch allerdings nicht benachteiligt werden, so Wischhusen.

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hatte zusätzliche verkaufsoffene Sonntage Anfang Juli in der Bürgerschaft thematisieren wollen. Mit einem Dringlichkeitsantrag wollten die Christdemokraten im Landtag durchsetzen, dass das Bremische Ladenschlussgesetz geändert wird. So sollte es Geschäften im zweiten Kalenderhalbjahr 2020 ermöglicht werden, auch anlassunabhängig an vier Sonntagen pro Gemeinde öffnen zu dürfen. Der Antrag wurde abgelehnt.

„Den Beschäftigten wird kein Gefallen getan, wenn sie unter den jetzigen Bedingungen an zusätzlichen Tagen arbeiten müssten“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Markus Westermann. Ob, wann und wie viele verkaufsoffene Sonntage veranstaltet werden können, darüber gibt es genaue Absprachen zwischen Gewerkschaften, Politik, Wirtschaft und Kirchen. Grundsätzlich dürfen Geschäfte nur anlassbezogen an Sonntagen öffnen.