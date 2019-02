Wie sicher sind die Maghreb-Staaten?

Bremer FDP und Grüne streiten um sichere Herkunftsstaaten

Ralf Michel

FDP und Grüne in Bremen beharken sich in der Frage, ob Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Und sind dabei in ihrer Wortwahl nicht zimperlich.