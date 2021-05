Volker Redder will für die Bremer FDP in den Bundestag einziehen. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer FDP hat am Samstag ihre Landesliste für die Bundestagswahl im Herbst bekannt gegeben. Volker Redder geht demnach als Spitzenkandidat ins Rennen. Der Unternehmer und Direktkandidat des Wahlkreises 54 (Bremen I) sagte: "Wir haben einen spannenden Wahlkampf vor uns und die echte Chance, einen Abgeordneten der FDP aus Bremen in den Bundestag zu schicken. Es geht um viel: Beste Bildung und Aufstiegschancen für jede und jeden, Digitalisierung und faire Rahmenbedingungen für Unternehmen, einen Staat der in seinen Kernaufgaben wieder stark wird - aber insbesondere auch eine gesellschaftliche Rückkehr in die Normalität nach der Corona-Pandemie!“

Auf Platz zwei haben die Delegierten die Bremer FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Wisch­husen gewählt. Die Plätze drei bis fünf belegen Gökhan Akkamis, Marcel Schröder und Bettina Schiller. Auf den Plätzen sechs bis zwölf folgen Fynn Voigt, Gwen Sohns, Tom Daniel, Celine Eberhardt, Frank Seidel, Dennis Stojic und Sören Gorniak.