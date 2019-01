Die FDP-Fraktion will die Bremer Polizei flächendeckend mit Smartphones und Tablets ausstatten. (Karsten Klama/dpa)

Die FDP-Fraktion will die Bremer Polizei flächendeckend mit Smartphones und Tablets ausstatten. „Die Polizei endlich in das 21. Jahrhundert führen“ hat sie einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag an den Landtag überschrieben, der in der kommenden Woche tagt. Die Bürgerschaft soll den Senat damit beauftragen, in Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit innerhalb eines Vierteljahres ein Konzept zu entwickeln, das die Ausstattung der Polizei Bremen und Bremerhaven mit mobilen Endgeräten für alle Einsatzbereiche vorsieht. Denkbar wäre hierbei für die Liberalen auch, dass Polizeibeamte ihre eigenen Geräte nutzen und dafür einen finanziellen Ausgleich erhalten.

Smartphones und Tablets seien aus der Arbeits- und Lebenswelt nicht mehr wegzudenken, heißt es hierzu in dem Antrag der FDP. Menschen seien heute rund um die Uhr mit der ganzen Welt vernetzt und könnten so schnell auf wichtige und notwendige Informationen zugreifen und diese auch weiterleiten. Das spare Zeit und ermögliche in Notsituationen ein schnelles Eingreifen. „Diese Normalität hat sich bisher bei der Polizei Bremen nicht durchgesetzt“, begründet die FDP ihren Vorstoß. Statt überall mit Smartphones und Tablets zu arbeiten, nutzten Teile der Polizei noch Geräte, die aus den 90er-Jahren stammen.

Mobile Endgeräte könnten zur der schnellen Informationsgewinnung und -weiterleitung, die etwa bei Fahndungen von großer Wichtigkeit sei, genutzt werden, argumentiert die FDP. „Beispielsweise könnten von einem Zeugen mit seinem Smartphone aufgenommene Fotos oder Videos von einem Tathergang oder einem Tatverdächtigen unmittelbar am Tatort durch die Beamten gesichert werden.“