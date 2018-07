Mit Werbeslogans versuchen die Einzelhändler ihre WM-Artikel zu reduzierten Preisen loszuwerden. Auf großes Interesse stoßen die Produkte nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft allerdings nicht mehr. (Frank Thomas Koch)

Wer in diesen Tagen durch die Geschäfte der Bremer Innenstadt bummelt, könnte fast den Eindruck bekommen, die deutsche Nationalmannschaft mischt noch immer mit um den Titel des Fußballweltmeisters. Das Angebot an Trikots, Fahnen, Schminke und anderen Fanutensilien ist riesig. Doch nach dem WM-Aus der deutschen Elf vor einer Woche ist die Nachfrage nach diesen Artikeln entsprechend gering.

Mit dem Slogan „Das passiert uns nie wieder!" bewirbt Karstadt Sports in der Sögestraße DFB-Trikots zu reduzierten Preisen. Die Plakate hängen nicht nur im Geschäft, sondern begegnen den Kunden schon vor dem Eingang. Neben den Shirts finden sich auch unzählige andere Fanartikel an gleich zwei Stellen in dem Geschäft. Auf großes Interesse stoßen diese offenbar jedoch nicht – das gilt auch für viele andere Einzelhandelsgeschäfte in der Hansestadt.

„Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft hat deutliche finanzielle Auswirkungen auf den Einzelhandel", sagt daher auch Nathalie Rübsteck, die Geschäftsführerin beim Handelsverband Nordwest ist. Detaillierte Zahlen lägen derzeit zwar nicht vor, aber durch die Euphorie vor vier Jahren habe sich der Handel besonders stark auf die WM eingestellt.

Einige Unternehmen hätten deshalb größere Mengen an Fanartikeln geordert. Doch jetzt, da es keine Spiele mit deutscher Beteiligung mehr gibt, sei der Markt für solche Produkte nicht mehr vorhanden. Auch Galeria Kaufhof an der Papenstraße gewährt Rabatte auf WM-Artikel und weist mit Plakaten im Geschäft und in den Schaufenstern darauf hin.

Aber auch hier sind die Regale noch immer voll. Die Masse an deutschen Fanartikeln scheint so groß zu sein, dass die Mitarbeiter mit dem Reduzieren gar nicht mehr hinterherkommen. Während einige Produkte bereits handschriftlich im Preis gesenkt wurden, sind andere Verpackungen des selben Artikels noch mit dem Ursprungspreis ausgezeichnet.

Übrig gebliebene Artikel werden an Kinder verteilt

Bei Spielwaren Wichlein am Ostertorsteinweg gibt es gar kein Interesse mehr an WM-Artikeln. „Viel haben wir aber nicht überbehalten. Das Gros konnten wir bereits vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft verkaufen", sagt eine Mitarbeiterin. Deshalb sei der finanzielle Schaden relativ gering. Zudem habe man vorsorglich nur kleine Mengen eingekauft.

Die übrig gebliebenen Artikel würde man nun an Kinder verteilen, die daran zum Start der Bundesligasaison ihre Freude hätten. Weniger WM-Artikel werde man in Zukunft allerdings nicht einkaufen. "In vier Jahren haben wir das Debakel alle wieder vergessen", vermutet die Verkäuferin. Produkte zur Fußballweltmeisterschaft gab es in diesem Jahr nicht nur in Form von Trikots und anderen Fanartikeln, sondern auch im Lebensmittelsektor.

"Vor acht Jahren waren Lebensmittel zur Fußballweltmeisterschaft noch gar nicht auf dem Markt. Vor vier Jahren waren es einige und in diesem Jahr hat sich das Angebot noch einmal deutlich gesteigert", sagt Rübsteck. Ob Nudeln, Fruchtgummis oder Coladosen mit den Autogrammen der Nationalmannschaft – das Angebot ist groß. Doch im Gegensatz zu den übrigen Fanartikeln werden diese Produkte noch immer zum vollen Preis verkauft.

Die Bremer Gastronomen sehen das Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Gegensatz zu vielen Einzelhändlern gelassen. „Je weiter Deutschland kommt, desto wilder wird es", sagt Farshad Farsad, Restaurantleiter des Theatro am Goetheplatz. Ein Minus verzeichne der Betrieb trotzdem nicht. Es kämen nach wie vor viele Gäste, um die Spiele zu verfolgen.

Auch die Stimmung sei immer noch gut. Die Menschen würden nun anderen Mannschaften die Daumen drücken. „Als wir am Montag das Achtelfinale zwischen Belgien und Japan gezeigt haben, saßen zwei bis drei Reihen voller Belgien-Fans in unserem Restaurant – natürlich im Trikot", sagt Farsad. Generell habe er den Eindruck, dass die Gäste nach dem Ausscheiden Deutschlands nun verstärkt für Belgien seien.

Partien ab dem Achtelfinale sind spannender

In der Schlachthofkneipe hat sich die Zahl der Gäste nach Angaben des Betreibers Oliver Trey seit WM-Start sogar verdoppelt. Zu den Spielen, die der Schlachthof draußen auf einer Leinwand zeigt, kämen zwischen 250 und 300 Besucher. Die Partien ab dem Achtelfinale seien nun spannender und würden damit mehr Interesse wecken, sagt er. "Am Montag hatten wir bei der Partie zwischen Brasilien und Mexiko eine richtig tolle Stimmung."

Es habe sogar La-Ola-Wellen gegeben. Die Gäste des Public Viewings im Findorffer Amphitheater seien schon immer sehr international gewesen. Bei der Begegnung am Montag zählte Trey etwa 80 Brasilianer und 70 Mexikaner. Die übrigen deutschen Besucher interessierten sich für spannenden Fußball. "Meistens sind sie für den Underdog", sagt Trey. Deshalb sei die Freude besonders groß, wenn die Favoriten nicht treffen.