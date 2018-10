Wolfgang Pade aus Verden erhielt zwei von fünf möglichen Punkten. (Björn Hake)

Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat die 500 besten Restaurants der Republik gekürt. Bremen und Bremerhaven finden dabei keine Erwähnung und gehen leer aus. Es entsteht der Eindruck, das kleinste Bundesland sei eine lukullische Diaspora. Das verwundert, da in den vergangenen Jahren vor allem Lokale wie das „Topaz“, „Küche 13“, „Grashoff’s Bistro“, „Das kleine Lokal“ und in Bremerhaven das „Natusch“ sowie das „Pier 6“ mit etlichen Punkten oder zumindest einer deutlichen Erwähnung in den bekanntesten Restaurantführern Niederschlag gefunden haben.

So fanden die Tester des „Feinschmecker“ nur im niedersächsischen Umland Küchen, die ihrer Meinung nach Ausgezeichnetes auf die Teller brachten. Allen voran Wolfgang Pade in Verden, der mit seinem „Pades“ zwei von fünf Punkten einheimste. Die Redaktion hebt vor allem die „gewohnte Qualität“ der Speisen und das „hübsch restaurierte Haus am Dom“ hervor.

Mehr zum Thema Restaurantbesprechung Gutes Essen in einer ehemaligen Molkerei Die Meierei bietet mit ihrer Küche einige Höhepunkte, perfekt ist die Leistung jedoch nicht. Was ... mehr »

Wer dann rund um Bremen laut dem Magazin vorzüglich essen gehen möchte, muss die Fahrt nach Bad Zwischenahn antreten. Dem „Apicius“ verleihen die Feinschmecker zweieinhalb Punkte. Chefkoch Tim Extra preisen sie als kreativ. Die Gerichte seien „bei aller Bodenständigkeit“ weltoffen. So serviert Extra etwa Pulpo mit Kopfsalat, Parmesan und Olive oder räuchert die Nantaiser Ente im Heu und legt marinierte Blaubeeren und Kohlrabi dazu.

Das soll es im Nahbereich schon gewesen sein. Gourmets, die für gutes Essen auch mal ein Stückchen weiter fahren, beglückt in Buxtehude das „No. 4“. Die „nordisch geerdete, aber auch leichte und feine“ Küche von Chefkoch Jens Rittmeyer bringt es auf dreieinhalb von fünf Punkten. In Cuxhaven verwöhnt Chefkoch Marc Rennhack seine Gäste im „Sterneck“. Er wird als „Glücksgriff“ für die Küche gefeiert, der ein „ausgefeiltes Aromenspektrum“ präsentiert und drei Punkte erhielt.