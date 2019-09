Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller des Wohn- und Geschäftsgebäudes zügig (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein Feuer im Keller einer Anwaltskanzlei hat am Samstagmorgen die Feuerwehr in Bremen beschäftigt. Nach Angaben der Feuerwehr war einer Reinigungskraft gegen 5.50 Uhr eine Rauchentwicklung in dem Gebäude Am Wall aufgefallen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache waren Aktenordner einer Rachtsanwaltskanzlei in Brand geraten. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und löschte den Brand. Derzeit dauern die Lüftungs- und Aufräumarbeiten noch an. Die Polizei sperrte die Straße Am Wall zwischen Bischofsnadel und Herdentor während des Einsatzes. Die Sperrung soll bis 10 Uhr andauern. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. (sei)