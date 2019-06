Mit einem beherzten Griff zog ein Feuerwehrmann die Schäferhündin von der Fensterbank zurück in die Wohnung. (Feuerwehr Bremen)

Die Feuerwehr hat am frühen Montagnachmittag einen tierischen Einsatz in Huchting gehabt. Sie rettete ein Schäferhündin, die im vierten Obergeschoss eines Gebäudes an der Antwerpener Straße in Mittelshuchting durch ein geöffnetes Fenster auf die Fensterbank geklettert war.

Der Schäferhundmix "Bubu" habe den Leuten unten an der Straße neugierig zugeschaut, schilderte der Einsatzleiter die Situation vor Ort. "War wohl spannender und in der Wohnung zu warm." Die Bewohnerin war nicht zuhause.

Eine Rettung des Hundes per Drehleiter war aufgrund der Entfernung nicht möglich. Die Feuerwehr öffnete die verschlossene Wohnungstür deshalb gewaltsam - und "mit einem beherzten Griff schnappte sich ein Feuerwehrmann das Tier und zog es durch das Fenster in die Wohnung", heißt es im Einsatzbericht.

"Bubu" wurde nach ihrer Rettung mit Wasser und "ausgiebigen Streicheleinheiten" versorgt, bis die schwangere Halterin der Schäferhündin eintraf. Diese sei derart aufgeregt und außer Atem gewesen, dass sie von den Einsatzkräften "rettungsdienstlich untersucht und beruhigt werden musste". Aber sowohl die Hündin als auch ihr "Frauchen" waren am Ende über den guten Ausgang von "Bubus" Abenteuer glücklich, bilanziert die Feuerwehr.

Die Halterin wird allerdings eine Rechnung bekommen, denn es habe sich um eine kostenpflichtige Hilfeleistung gehandelt, wie die Feuerwehr auf Nachfrage erläuterte.