Viele Fahrzeuge der Bremer Feuerwehr haben ihre normale Nutzungsdauer längst überschritten, Ersatzbeschaffungen sind dringend erforderlich. (Petra Stubbe)

Die Bremer Feuerwehr soll einen Teil ihrer Neufahrzeuge nicht mehr kaufen, sondern leasen. Das geht aus einem Papier der Innenbehörde vor, das dem WESER-KURIER vorliegt. Das Haus von Senator Ulrich Mäurer (SPD) hofft, mit dieser Finanzierungsmethode den erheblichen Investitionsstau im Fahrzeugpark von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr schneller abzubauen.

Tatsächlich ist das rollende Material insbesondere bei den Freiwilligen Wehren teilweise fast schon museal. Das räumt auch die Innenbehörde in ihrem Papier ein. Die rund 40 Löschfahrzeuge, die bei den 19 Freiwilligen Wehren im Einsatz sind, „weisen eine deutliche Überalterung auf“, heißt es dort. Ungefähr ein Drittel ist schon vor über zwanzig Jahren in Dienst gestellt worden, das älteste Fahrzeug hat 36 Jahre auf der Uhr. Da war ein Teil der heutigen Besatzung noch gar nicht geboren. Die Abschreibungstabellen des Bundes gehen bei Feuerwehrautos eigentlich nur von einer Nutzungsdauer von zehn Jahren aus.

Mehr zum Thema Behörde stockt Etat auf Feuerwehr-Gewerkschaft kritisiert Haushaltsentwurf des Innenressorts Mit scharfer Kritik reagiert die Feuerwehr-Gewerkschaft auf den Haushaltsentwurf für die ... mehr »

Die Fortschreibung des aktuellen Bremer Beschaffungskonzepts bis 2023 sieht diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen vor. Unter anderem brauchen die Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren vier sogenannte Hilfeleistungslöschfahrzeuge, die sowohl für die Brandbekämpfung als auch für technische Einsätze ausgelegt sind. Auf dem Bestellzettel stehen außerdem zwei Löschfahrzeuge, zwei Werkstattwagen und eine Drehleiter. Für den Kauf dieser Flotte würde das Geld im Haushalt noch ausreichen. „Weitere Ersatzbeschaffungen sollen über Leasing finanziert werden“, lautet der zentrale Satz in der Vorlage des Innenressorts. Gedacht ist an eine zusätzliche Drehleiter, die an der künftigen Feuerwache 7 stationiert werden soll, und an sechs weitere Löschfahrzeuge.

Die Behörde hat sich bereits bei einigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen umgehört, wo Erfahrungen mit diesem Modell vorliegen, unter anderem in Gelsenkirchen und Aachen. Dort konnte über Leasingverträge, die eine Art Miete der Fahrzeuge gegen Nutzungsentgelt vorsehen, offenbar Geld gespart werden, weil anders als bei Eigenfahrzeugen keine Inspektions- und Instandhaltungskosten mehr anfallen. Nach Ablauf des Leasing-Zeitraums – als Richtschnur gelten zehn Jahre – könnte sich die Bremer Feuerwehr entscheiden, ob das jeweilige Fahrzeug zum Restwert übernommen oder ein Anschlussvertrag für ein Neufahrzeug abgeschlossen wird.

Die günstigere Variante

Als besonders teuer in der Anschaffung gelten Drehleitern. Für diesen Fahrzeugtyp hat die Innenbehörde beispielhaft eine Vergleichsrechnung Kauf/Leasing angestellt. Ergebnis: Die Beschaffung per Zehn-Jahres-Leasingvertrag wäre die günstigere Variante, wenn man das Fahrzeug anschließend zum Restwert übernimmt und noch weitere zehn Jahre nutzt. Der Wertverlust sei nämlich in den ersten zehn Jahren deutlich höher als in der zweiten Hälfte der veranschlagten Nutzungsdauer.

Der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes, Marcus Schleef, kann mit dem von der Innenbehörde vorgeschlagenen Weg gut leben. Die Organisation ist ein Zusammenschluss der Berufs-, Werks- und Freiwilligen Feuerwehren im kleinsten Bundesland. Sie vertritt die Interessen der knapp 1200 haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Bremen und Bremerhaven. Schleef sieht dringenden Handlungsbedarf bei der Modernisierung des Fuhrparks insbesondere der Freiwilligen Wehren, von denen es 19 in der Stadtgemeinde und drei in Bremerhaven gibt.

Mehr zum Thema Besserer Schutz für die Einsatzkräfte Bremer Feuerwehr trägt bald „Sandfarbe“ In der ersten Jahreshälfte sollen Bremens Feuerwehrleute eine neue Ausrüstung bekommen, die sie ... mehr »

„Manche Fahrzeuge könnten locker ein H-Kennzeichen tragen“, sagt Schleef mit einen Anflug von Sarkasmus. Eine überalterte Flotte sei auch nicht wirtschaftlich, weil Ersatzteile in manchen Fällen gar nicht mehr verfügbar seien und für viel Geld eigens hergestellt werden müssten. Auch stehe die Einsatzbereitschaft auf dem Spiel. „In Bremerhaven ist unlängst ein Fahrzeug, das ausrücken sollte, nicht mehr angesprungen“, sagt Schleef. Natürlich könne in einem solchen Fall eine benachbarte Wehr alarmiert werden, „aber das kostet Zeit, und manchmal können ja Sekunden über Leben und Tod entscheiden“.

Schleef begrüßt vor diesem Hintergrund den Plan, die Modernisierung der Fahrzeugflotte über Leasing-Modelle zu beschleunigen. Nach seiner Kenntnis bieten die Hersteller solche Finanzierungsoptionen bereits ausdrücklich an. In der Branche habe sich nämlich herumgesprochen, dass viele Kommunen nicht mehr über ausreichende Mittel für den Kauf von Neufahrzeugen verfügen, aber trotzdem ihre gesetzlichen Verpflichtungen beim Brandschutz erfüllen müssen.