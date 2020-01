So sieht sie aus: die neue Uniform der Brandbekämpfer in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Es ist soweit: Die Feuerwehrfrauen und -männer in Bremen werden in diesem Jahr neu eingekleidet. Zuerst die Berufsfeuerwehr, im Anschluss die Freiwilligen Feuerwehren. Hinter dem Wechsel stecken keine modischen Erwägungen, obwohl die Brandbekämpfer künftig in Einsatzkleidung in „Sandfarbe“ unterwegs sein werden. Die neue Ausrüstung ist aus einer speziellen Membran, die deutlich besseren Schutz vor krebserregenden Substanzen im Brandrauch schützen soll.

„Die Ausschreibung für die neue Einsatzschutzbekleidung ist abgeschlossen und eine Produktentscheidung getroffen. Die Belieferung mit 3000 Garnituren ist beauftragt. In der ersten Hälfte des neuen Jahres sollen die ersten Garnituren bei der Berufsfeuerwehr Bremen ausgegeben werden“, sagt der Leiter der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremen, Michael Richartz, dem WESER-KURIER.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Bremens Feuerwehrchef Karl-Heinz-Knorr hatten Anfang Februar das Vorhaben und unterschiedliche Modelle vorgestellt. „Beim Schutz vor Hitze und Feuer ist die aktuelle Ausrüstung das Beste, was es gibt. Aber: Sie schützt nicht davor, dass krebserregende Schadstoffe durch das Material auf die Haut und in die Blutbahn gelangen. Darauf müssen wir reagieren“, sagte Mäurer bei der Präsentation. Der Gesundheitsschutz sei genauso wichtig wie der Arbeitsschutz. Ein Jahr lang hatten 40 Einsatzkräfte aus unterschiedlichen Bremer Feuerwachen die neuen Modelle mit dem Spezialstoff getestet – und für gut befunden.

Feuerwehren in anderen Bundesländern sind teilweise schon seit Längerem damit ausgerüstet. Die Bremer Landesgruppe der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft hatte seit Jahren einen besseren Schutz der Einsatzkräfte vor gesundheitlichen Gefahren durch den Brandrauch gefordert. Sie verwies unter anderem auf Studien, etwa aus Kanada und Skandinavien: Danach hätten Feuerwehrleute ein höheres Risiko für bestimmte Krebserkrankungen.

Mitte März des vergangenen Jahres stimmte der Senat schließlich der Anschaffung von 3000 Garnituren moderner Schutzkleidung mit der speziellen Membran für die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren in Bremen zu. Unter dem Strich sind das Garnituren für insgesamt 1300 Einsatzkräfte. Die Kosten belaufen sich auf gut drei Millionen Euro, wie es in der Senatsmitteilung vom März hieß.

