Eine verhältnismäßig ruhige Silvesternacht liegt hinter der Bremer Feuerwehr. Wie ein Sprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER mitteilte, rückten die Einsatzkräfte in der Nacht zu 26 Lösch- und 190 Rettungsdiensten aus. Da sei im Vergleich wesentlich weniger als im Vorjahr. Am frühen Montagmorgen geriet der Anbau eines Reihenhauses in der Oslebshauser Reiherstraße in Brand. Die Einsätzkräfte retteten ein Elternpaar mit Kind und den Hund der Familie aus den Flammen. Das Feuer war das Wohngebäude übergegriffen. Die Familie wurde vorsorglich in ein Bremer Krankenhaus gebracht.

Schwerer Unfall in Bremen-Nord

In Blumenthal ist am Montagmorgen der Fahrer eines Kleinlasters frontal in eine Wand gefahren. Dabei wurde das Bein des Fahrers eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann mittels technischem Gerät befreien. (haf)