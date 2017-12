Würde die Bremer Berufsfeuerwehr entsprechend ausgestattet, wären das Kosten in Höhe von zwei bis zweieinhalb Millionen Euro, schätzt Seemann. (dpa)

Bremens Feuerwehrfrauen und -männer sind in Sorge um ihre Gesundheit: Denn nach Studien aus den USA, Kanada und Skandinavien haben Feuerwehrleute ein höheres Risiko für bestimmte Krebserkrankungen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Schuld daran soll der giftige Brandrauch sein, dem sie im Einsatz ausgesetzt sind.

Ein wichtiger Schutz vor diesen gefährlichen Stoffen ist die Ausrüstung der Brandbekämpfer. Bremer Feuerwehrleute seien jedoch deutlich schlechter geschützt als ihre Kollegen in anderen Bundesländern, warnt der Landesgruppenvorsitzende der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft, Axel Seemann.

„Wenn wir zu einem Brand fahren, lagern sich Rußpartikel auf der Uniform ab. ­Moderne Schutzkleidung schützt davor, dass diese giftigen Stoffe die Uniform durchdringen und über die Haut in den Körper gelangen”, sagt Seemann. „Auf diese komplette Schutzausrüstung warten wir in Bremen seit Jahren, bislang vergeblich.”

Überhosen in anderen Bundesländern

Konkret meint Seemann die Uniformhosen: Im Gegensatz zu den mehrlagigen Jacken würden sie nur aus einer einzigen und damit durchlässigen Stoffschicht bestehen. „In anderen Bundesländern tragen die Kollegen sogenannte Überhosen, die aus mehreren Lagen bestehen. Diesen Schutz fordern wir seit vielen Jahren, wir wurden aber immer wieder vertröstet.

Unter anderem mit dem Hinweis, Schutzkleidung in Form von Überhosen oder ähnlichem würde zu einem verzögerten Ausrücken führen”, so Seemann. Für den Gewerkschafter sind das Ausflüchte, Tausende Feuerwehrleute in Deutschland würden täglich mit solchen Überhosen als Schutz ausrücken. „Zum Beispiel auch die Kollegen in Niedersachsen und in Hamburg.”

Es gehe ums Geld, ist Seemann überzeugt. Würde die Bremer Berufsfeuerwehr entsprechend ausgestattet, wären das Kosten in Höhe von zwei bis zweieinhalb Millionen Euro, schätzt er. Im Bremer Haushalt für 2018/2019 sei dies aber nicht hinterlegt. Die Freiwillige Feuerwehr müsse ebenfalls entsprechend ausgerüstet werden.

Unterstützung aus Hamburg

Immerhin sei am 1. November ein sogenannter Trageversuch gestartet, 40 Feuerleute aus unterschiedlichen Bremer Wachen würden ein Jahr lang die modernste Schutzkleidung testen, die derzeit auf dem Markt sei. „Das Thema ist angekommen, man hat das aber zehn bis 15 Jahre verschlafen”, kritisiert Seemann.

Bis es zu einer Entscheidung komme, werde zudem noch viel Zeit ins Land gehen, befürchtet er. Nach dem einjährigen Test folge eine Auswertung und dann eine europaweite Ausschreibung. Unterstützung für ihre Forderung bekommt die Bremer Feuerwehr aus Hamburg: Der Experte des Berufsverbandes Feuerwehr Marcus Bätge hat vor einem Jahr die Gesellschaft Feuerkrebs gegründet.

Der Verein setzt sich für die Anerkennung bestimmter Krebserkrankungen bei Feuerwehrleuten als Berufskrankheit ein. Vorreiter sind die USA und Kanada, wo Studien auf den Zusammenhang hinweisen. „Danach haben Feuerwehrleute bereits nach fünf Jahren im Einsatz ein bis zu 30 Prozent höheres Risiko, an Hautkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs oder einer Form von Lymphdrüsenkrebs zu erkranken”, so Bätge.

Einsatzhygiene verbessern

Die Schadstoffe würden vor allem über die Haut aufgenommen. Während eines Einsatzes schwitzten Feuerwehrleute stark, dadurch würden sich die Poren der Haut öffnen und damit ein Einfallstor für den gefährlichen Mix bieten. Bei einem Brand mit hohen Temperaturen sei das Risiko, dass solche Stoffe über die Haut eindringen, 400-mal größer als normal, zitiert Bätge aus einer kanadischen Studie.

Solche Studien zu den Auswirkungen von Feuerwehr-Einsätzen auf das Krebsrisiko gibt es in Deutschland noch nicht. Das will der Verein Feuerkrebs ändern und ein bundesweites Krebsregister aufbauen, in dem Daten von erkrankten Kollegen gesammelt werden. Bätge ist überzeugt, dass das Risiko hierzulande ähnlich hoch ist. Er verweist auf den Großbrand am Düsseldorfer Flughafen vor 21 Jahren: „Mir sind von dort alleine mehr als 15 Fälle bekannt.”

Neben der Anerkennung als Berufskrankheit kämpft der Experte außerdem dafür, die sogenannte Einsatzhygiene zu verbessern: Bereits am Einsatzort müsse die Schutzkleidung gewechselt werden, und es müsse Möglichkeiten für die Reinigung vor Ort geben. Mit den Anzügen aber auch der Technik würden die Brandbekämpfer die krebserregenden Rückstände von den Einsatzorten auch in die Fahrzeuge und die Wachen tragen, wo sie eingeatmet und über die Haut aufgenommen würden.