Mario Dümke im Fahrsimulator. Er liefert zahlreiche Wetterszenarien und Umgebungen. Je 40 Kilometer Stadtverkehr, Überlandfahrt und Autobahn sind im System vorhanden. (Christina Kuhaupt)

Es ist eine anstrengende Einsatzfahrt, die Kevin Wedel da zu absolvieren hat. Bei Dunkelheit und verschmutzter Fahrbahn muss der Feuerwehrmann sein 18-Tonnen- Tanklöschfahrzeug möglichst zügig zum Einsatzort bugsieren. Doch auf dieser Tour scheint jedes denkbare Hindernis aufzutauchen: unbeleuchtete Radfahrer, Wildwechsel, von rechts kommt ein Bauer mit Kuh im Schlepptau aus einem Feldweg, ein Militärfahrzeug ignoriert Blaulicht und Martinshorn und setzt sich vor den Löschzug und dann müssen ein paar Leitpfosten dran glauben. Wedel rammt sie mit seinem Feuerwehrwagen einfach um. Dem Geräusch nach zu urteilen sind sie offenbar aus Porzellan. „Du bist etwas zu schnell“, sagt Fahrlehrer Marcus Schalk hinter ihm, ohne dabei allzu beunruhigt zu wirken.

Dazu besteht auch kaum Anlass, denn Wedel probt seine Alarmfahrt im Simulator an der Feuerwehrschule Bremen. Schalk sitzt hinter ihm am Steuerungscomputer und hat seinem Schützling von dort aus das Übungsszenario mit all den Hindernissen vorgesetzt. „Wir wollen hier ja Auffälligkeiten provozieren, die so gehäuft in der Wirklichkeit vermutlich eher nicht auftreten“, erläutert der Übungsleiter.

Fortbildungen für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr

Regelmäßig durchlaufen nahezu alle 600 Kameraden der Bremer Berufsfeuerwehr die Lehrgänge von Schalk und den übrigen sechs Fahrlehrern der Feuerwehrschule auf dem Gelände der Scharnhorstkaserne in Huckelriede. Auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Bremen buchen hier regelmäßig Fortbildungen. Im Fokus steht dabei nicht unbedingt der Fahranfänger, sondern es geht vor allem darum, den Fahrern ihre besondere Verantwortung deutlich zu machen. „Nur weil ich im Einsatz gewisse Sonderrechte genieße, befreit mich das ja nicht von der Straßenverkehrsordnung“, sagt Schalk.

In seiner theoretischen Einführung vor dem Fahrversuchen am Simulator weist er auf einen gerichtlich verurteilten Feuerwehrmann hin, der mit Blaulicht und Martinshorn mal eben ein Auto überholte, das vor einem Zebrastreifen gewartet hat – eine hochgradige Gefährdung für Fußgänger, die vielleicht schon mitten auf dem Überweg sind. Die Paragrafen 35 und 38 der Straßenverkehrsordnung räumen Einsatzfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr zwar das Recht ein, über rote Ampeln zu fahren und Einbahnstraßen zu ignorieren. „Aber ich sag mal so: Tiere und Kinder kennen die Paragrafen meist nicht“, kommentiert Schalk.

Und auch der gemeine Autofahrer tut sich damit bisweilen schwer, weiß Alexander ­Zawizki, der die Lehrgänge für die Fahrer bei der Feuerwehrschule koordiniert und konzipiert. „Zum Beispiel ergibt sich aus dem Gesetz die Verpflichtung anderer Verkehrsteilnehmer, für unsere Einsatzfahrzeuge möglichst schnell den Weg frei zu machen“, erläutert er. Das könne auch bedeuten, über eine rote Ampel zu fahren, wenn nur so Platz für die Feuerwehr geschaffen werden kann. „Das traut sich aber häufig keiner.“ Das Ergebnis: Der Löschzug steht wie festgewurzelt in der Fahrzeugschlange vor einer roten Ampel, wenn kein Raum da ist, um nach rechts oder links auszuweichen.

Reaktionen auf die Fahrweise

Im Fahrsimulator erlebt Georg Schulze gerade genau diese Situation. Der Berufsfeuerwehrmann ist im selben Fortbildungskurs wie Wedel, hat aber gerade ein anderes Szenario zu bewältigen. Bei ihm ist es wieder taghell, aber dafür kämpft er sich durch dichten Stadtverkehr. „Versuch es mal mit der Lichthupe“, rät Schalk und tatsächlich: Sein Vordermann setzt sich zögernd über die rote Ampel in Bewegung. „Der Simulator liefert nicht nur zahlreiche Wetterszenarien und Umgebungen, er reagiert auch auf die jeweilige Fahrweise der Probanden“, erklärt Zawizki. Kurz gesagt: Je rücksichtsloser die Feuerwehr versucht, zum Einsatzort zu kommen, desto rabiater verhalten sich auch die übrigen Verkehrsteilnehmer.“

Und dann hat Fahrlehrer Schalk noch ein paar Einstellknöpfe für seine Übungsszenarien, etwa die Prozentzahl der Autofahrer, die Blaulicht und Sirene weitgehend ignorieren. „Ich kann meine Kameraden schon richtig ärgern, wenn ich will“, meint er. Aber darum gehe es nicht, sondern um verantwortungsvolles Fahren auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.

Einsatzfahrt durch die Stadt – am Fahrsimulator der Feuerwehrschule Bremen wird geübt, wie man möglichst zügig, aber sicher zum Einsatzort kommt. (Fotos: Christina Kuhaupt)

Das Führerhaus des Simulators ist kein abgeschlossener Raum, sondern besteht neben Sitz, Lenkrad und Fahrzeugarmaturen vor allem aus drei großen Bildschirmen, die eine ­digital erzeugte Umgebung zeigen. Das alles ist auf eine bewegliche Plattform montiert, die die Fahrphysik nachahmt. Die Bremsreaktion eines Rettungswagens kann ebenso simuliert werden, wie das Kurvenverhalten eines großen Löschzugs. „Auch das ist ganz hilfreich, denn die Physik kennt Paragraph 35 ebenfalls nicht“, sagt Schalk. Wer zu schnell in die Kurve geht, überschlägt sich eben auch mit Blaulicht.

Je 40 Kilometer Stadtverkehr, Überlandfahrt und Autobahn sind im System vorhanden, allerdings keine spezifischen Örtlichkeiten. „Wir fahren jetzt nicht durch Bremen oder eine andere Stadt“, sagt Zawizki. Es gehe auch nicht darum, konkrete Gefahrenstellen zu simulieren, sondern insgesamt die eigene Fahrweise regelmäßig zu begutachten – gewissermaßen unter Laborbedingungen.

Tatsächlich haben Schulze, Wedel und die übrigen Kollegen der Fortbildung schon zahlreiche echte Alarmfahrten absolviert, mit deutlich höherem Adrenalinpegel wie sie sagen. Aber bei den anschließenden Einsatzbesprechungen ist der erfolgreiche Weg zum Einsatzort eher zweitrangig – bei den Fortbildungen am Simulator der Feuerwehrschule steht dieser wichtige Teil der Rettungsarbeit dagegen ganz im Vordergrund.