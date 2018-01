In Portugal wurde ein Stammzellspender für Thomas Büssenschütt gefunden. (FR)

„Ich bin erleichtert und sehr dankbar.“ Kathleen Büssenschütt kann ihr Glück kaum in Worte fassen. Für ihren an Leukämie erkrankten Mann Thomas ist ein Stammzellspender gefunden worden. Der Borgfelder hatte im November 2017 die Diagnose erhalten, dass der vor zehn Jahren bereits besiegte Blutkrebs zurückgekehrt sei. Diesmal jedoch lasse sich der Verlauf der tödlichen Krankheit nicht mehr durch Chemotherapien aufhalten, wurde ihm mitgeteilt. Nur ein „genetischer Zwilling“, der bereit ist zu einer Blutstammzellenentnahme, könne sein Leben retten.

Nicht nur er, auch Kathleen Büssenschütt und die gemeinsame Tochter Paulina standen unter Schock. Mit einer groß angelegten Typisierungsaktion versuchte die Ehefrau zusammen mit der DKMS, möglichst viele freiwillige Spender aufzurufen, sich registrieren zu lassen. Die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) ist eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Tübingen. Bei der Aktion Mitte Dezember im Ökumenischen Gymnasium in Oberneuland zählten die Organisatoren am Ende 989 Freiwillige. „Alle Teilnehmer sind in die weltweite Datenbank eingespeist worden. Doch noch kommt aber keiner als potenzieller Spender infrage“, berichtet Sabrina Bellen von der DKMS.

„Uns war klar, dass wir für Thomas keinen Spender bei genau dieser Aktion finden würden. Die Chance war zu gering“, sagt Kathleen Büssenschütt. „Man kann aber nicht nur von anderen etwas erwarten und selbst tatenlos sein“, so ihre Überzeugung.

Doch noch vor Weihnachten erhielt die Familie die Nachricht, dass mit großer Wahrscheinlichkeit ein paar Spender aus der internationalen Datenbank infrage kämen. Jetzt ist es Gewissheit: Am 14. Februar wird ein Portugiese für Büssenschütt eine mehrstündige Blutentnahme auf sich nehmen. Ein Kurier bringt das Blut nach Deutschland, wo Thomas Büssenschütt am 16. Februar eine 20-minütige Infusion bekommt, mit der die Stammzellen des Spenders in die eigene Blutbahn übertragen werden. Zuvor muss er sich als Vorbereitung drei Tage lang einer starken Chemotherapie unterziehen.

„Wir wissen, dass es hart wird, doch es bleibt kein anderer Ausweg“, weiß Kathleen Büssenschütt. Gerne würden sie sich bei dem Spender bedanken. Doch dieser bleibt anonym. Wie groß die Heilungschancen nun für Büssenschütt sind, vermag Bellen nicht in Zahlen auszudrücken. „Das ist individuell sehr verschieden und ein großer Eingriff für den Patienten, der natürlich auch ein Risiko birgt.“ Fest stehe jedoch: Eine andere Heilungschance gibt es nicht.