Auch Bremer Gastronomen klagen beim Verwaltungsgericht gegen die verordnete Sperrstunde. (Guido Kirchner / dpa)

Mehrere Fitnessstudios planen eine Klage gegen die coronabedingte Schließung ihrer Läden. In einem Rundruf am Donnerstagabend haben sich die Betreiber nach Informationen des WESER-KURIER darauf verständigt, im Eilverfahren am Verwaltungsgericht einen Antrag einzureichen. Das könnte bereits an diesem Freitag geschehen. Unter den Klägern sind unter anderem die United Leisure Clubs (ULC), die vier Studios in Bremen besitzen, und das Fitness- und Gesundheitsstudio Sport Lounge Munte aus Schwachhausen. Weitere Einrichtungen sollen hinzukommen.

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rechnet damit, dass Hoteliers und Gastronomen gegen die neuen Maßnahmen klagen. „Ich gehe fest davon aus, dass Kollegen diesen Weg beschreiten“, sagte der Vorsitzende des Bremer Landesverbandes, Detlef Pauls. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hatte zuvor alle Betroffenen ausdrücklich dazu aufgerufen, rechtliche Mittel gegen die Maßnahmen einzulegen.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch beschlossen, ab kommenden Montag bis mindestens Ende November unter anderem Restaurants, Kneipen, Theater, Kinos und Fitnessstudios zu schließen. Hotels und Pensionen dürfen in dieser Zeit keine Touristen aufnehmen. Der neue Maßnahmenkatalog stößt in den betroffenen Branchen auf große Kritik. „Ich glaube, dass wir gute Aussichten hätten, wenn geklagt würde“, sagte Pauls, „denn die Maßnahmen sind unverhältnismäßig.“

Ob der Dehoga als Landesverband klagt oder ob es einzelne Mitglieder tun werden, konnte Pauls noch nicht sagen. „Dafür warten wir den Wortlaut der Corona-Verordnung ab“, so Pauls, der das Hotel Munte am Stadtwald betreibt. „Die Lage für unsere Branche ist ernst, und sie wird mit diesen Maßnahmen immer ernster. Hier von Lockdown light zu sprechen, wenn die komplette Freizeitindustrie platt gemacht wird, ist zynisch.“ Spätestens am Sonntag um Mitternacht muss die neue Allgemeinverfügung fertig sein.

Bund nimmt zehn Milliarden Euro in die Hand

Bis Montag warten wird auch die Bremer Gastro-Gemeinschaft (BGG). Bis dahin hofft der Verein, auch mehr über die Umsetzung des Hilfspaketes erfahren zu haben, wie Geschäftsführer Thorsten Lieder sagt. „Wenn wir tatsächlich die versprochenen und zugesagten Entschädigungen bekommen, werden wir sicherlich von Klagen gegen den zweiten gastronomischen Lockdown absehen“, so Lieder weiter.

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern am Mittwoch sollen kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten eine außerordentliche Wirtschaftshilfe erhalten, wenn sie im November schließen müssen. Erstattet werden sollen 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019. Dafür nimmt der Bund zehn Milliarden Euro in die Hand.

Eine Klage der Bremer Gastronomen gegen die verordnete Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr liegt beim Verwaltungsgericht. „Wir warten auf ein Urteil“, so Lieder. Nach Informationen des WESER-KURIER ist damit noch vor dem Wochenende zu rechnen. Sollte die Klage gegen die Sperrstunde erfolgreich sein wie beispielsweise in Berlin, hätte sie am kommenden Montag durch den verhängten Lockdown zwar keine unmittelbare Wirkung. „Für uns ist das Urteil aber wichtig für den Zeitpunkt, wenn wir wieder öffnen dürfen“, so Lieder. Feste Mitglieder im BGG sind derzeit etwa 150 Betriebe.

Die Verwaltungsgerichte treffen mögliche Eilverfahren nicht unvorbereitet: Klagen gegen Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona haben stark zugenommen. Am Verwaltungsgericht waren es seit Pandemiebeginn bis Donnerstag 94 Verfahren, 37 davon sind in den vergangen zwei Wochen dazu gekommen, der allergrößte Teil im Zuge des kleinen Freimarktes. Auch am Oberverwaltungsgericht (OVG ) habe die Zahl der Eilanträge „spürbar zugenommen“. „Daher rechnen wir auch hinsichtlich der nun beschlossenen Maßnahmen mit Eilanträgen jedenfalls der betroffenen Unternehmer“, sagte Sprecherin Katja Koch. Vor dem OVG kann gegen die Verordnung geklagt werden, beim Verwaltungsgericht gegen einzelne Maßnahmen.

Die Erfolgsaussichten waren zuletzt nicht schlecht: Am Donnerstag hatten zwei Gastwirte aus Osnabrück und Delmenhorst vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit ihrer Klage gegen die Sperrstunde Erfolg. Auch das Verbot, Alkohol nach 23 Uhr außer Haus zu verkaufen, wurde gekippt. Nach Angaben von Gerichtssprecher Heiko Leitsch monierte der Senat, dass sich der Verordnungstext alleine auf den Inzidenzwert beruft. Das Sozialministerium habe dem Gericht nicht darlegen können, warum eine Gaststätte bis 23 Uhr kein erhöhtes Risiko darstelle, aber ab 23 Uhr eine Schließung notwendig sei. Auch das Bundesverfassungsgericht hatte im Frühjahr Auflagen gekippt.