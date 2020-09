Verladung von Fluggepäck am Bremer Airport. Angesichts deutlich rückläufiger Fluggastzahlen will der Flughafen Personal abbauen. (Philipp Hannappel)

Der Bremer Airport wird bis 2025 etwa ein Viertel seiner Arbeitsplätze abbauen. Das hat der Aufsichtsrat des städtischen Unternehmens entschieden. Es geht um ein Volumen von rund 100 Vollzeitstellen, wegen des Teilzeitanteils könnten also sogar etwas mehr als hundert Beschäftigte betroffen sein. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden, kündigte Häfen-Staatsrat Tim Cordßen, der dem Aufsichtsrat vorsteht, im Gespräch mit dem WESER-KURIER an.

Die Flughafen GmbH steht schon länger unter wirtschaftlichem Druck. Im März hatte der Aufsichtsrat ein Sanierungskonzept beschlossen, das noch auf einer Jahrespassagierzahl von 2,7 Millionen fußte. Dann kam Corona. Zwei Monate lang hoben am Neuenlander Feld kaum Maschinen ab, und auch die Aussichten für eine Erholung des Luftverkehrs nach dem Abklingen der Pandemie sind nicht allzu rosig.

Inzwischen wäre man im Aufsichtsrat froh, wenn sich die Passagierzahlen bis 2025 wieder bei zwei Millionen Reisenden einpendeln. Das heißt aber auch: Mit der gegenwärtigen Belegschaftsgröße ist der Airport nicht wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb der geplante Abbau von Stellen, der nicht nur die einfachen Tätigkeiten im Abfertigungsbereich erfassen soll, sondern alle Hierarchieebenen. „Wir streben an, die Stellenverringerung sozialverträglich zu gestalten“, sagt Tim Cordßen. „Zum einen durch Vorruhestand, zum anderen durch Angebote für einen Wechsel in unterschiedlichste Bereiche des öffentlichen Dienstes.“

Die Stadt als Alleingesellschafterin will ihrerseits durch Investitionszuschüsse dafür sorgen, dass der Flughafen wieder wettbewerbsfähiger wird. Voraussichtlich in der kommenden Woche wird sich der Senat mit einer Förderrichtlinie beschäftigen, die solche städtischen Hilfen für die Modernisierung des Airports unter Beachtung des EU-Subventionsrechts ermöglichen soll. Gedacht ist unter anderen an Zuschüsse zur Instandsetzung von Zufahrtswegen zur Runway und zur Verbesserung der Befeuerung auf dem Flugfeld.