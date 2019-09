Sechs Maschinen hoben mit Verspätungen vom Bremer Flughafen ab. (Christina Kuhaupt)

Wegen eines Sicherheitsalarms sind die Gates am Flughafen Bremen am Montagmorgen kurzzeitig geräumt worden. Jemand habe versehentlich eine Sicherheitstür geöffnet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin sei vorschriftsgemäß der Abflugbereich gesperrt und durchsucht worden. Es sei aber niemand unbefugt in den Sicherheitsbereich eingedrungen. Die Räumung habe von 9.00 Uhr bis 10.40 Uhr gedauert. Wegen der Sperre konnten sechs Flüge nur mit Verspätung abheben, sagte ein Sprecher des Flughafens. Ein Flug nach München sei gestrichen worden. (dpa)