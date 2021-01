Ein Weibchen der neu entdeckten Wespen-Gattung Cretolixon alatum im 100 Millionen Jahre altem Bernstein. (Lohrmann et al.)

Der Bremer Insektenforscher und Wespenspezialist Volker Lohrmann hat in einem 100 Millionen Jahre alten Bernstein aus Myanmar eine bislang unbekannte Wespengattung entdeckt. Sie gehöre zu einer Familie tropisch bis subtropisch verbreiteter Wespen, deren Larven sich von Grillen ernährten, teilte das Übersee-Museum Bremen mit, wo Lohrmann Kurator der Insektensammlung ist. Der Forscher beschrieb die Wespen-Art in einem internationalen Kooperationsprojekt mit Partnern aus Deutschland, China, Frankreich und den USA. Oft könnten ausgestorbene Spezies nur anhand eines einzigen Fundes beschrieben werden.

Das internationale Forscherteam um Lohrmann konnte nach Angaben des Museums vom Dienstag gleich vier Individuen, zwei Männchen und zwei Weibchen, der neuen Art mit dem Namen Cretolixon alatum nachweisen. Die neue Art zeige ein bisher einmaliges Mosaik von Merkmalen der beiden heute noch existierenden Unterfamilien, die sich in ihrem Körperbau stark unterscheiden. Damit liefere sie wichtige Hinweise für das Verständnis der Merkmalsevolution dieser Familie und trage dazu bei, die Stammesgeschichte dieser Wespen zu rekonstruieren.

Insektenforscher Volker Lohrmann. (Christian Platz)

Bernstein konserviert auf besondere Art. Das flüssige Baumharz umschließt das Insekt vollständig. So lässt sich das Tier dreidimensional betrachten, auch noch nach vielen Millionen Jahren. Für Volker Lohrmann ist es übrigens nicht der erste Fund dieser Art. Schon vor zwei Jahren entdeckte er eine ursprünglich auf einer Karibikinsel beheimatete Wespenart – in einem 15 bis 20 Millionen Jahre alten Bernstein. Im vergangenen Jahr wurde der Bremer Biologe, der ursprünglich aus Schleswig-Holstein stammt, dann Namensgeber für eine bis dato unbekannte Wespenart, die kalifornische Wissenschaftler ebenfalls in einem Bernstein entdeckt hatten. Um den Bremer Entomologen zu würdigen, gaben sie der Wespe den Namen Eorhopalosoma lohrmanni.