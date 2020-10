Forscher Serge Autexier neben dem Grundriss der Wohnung: Über das zentrale Kontrollsystem können etwa Lampen gesteuert werden. (Frank Thomas Koch)

Ein Glas saure Gurken und eine Packung Knuspermüsli stehen im silbernen Küchenregal. An der Kork-Pinnwand hängt das Foto eines jungen Mädchens. Auf den Schränken stapeln sich Dosen und Töpfe. Der offene Wohn- und Essbereich grenzt an einen begehbaren Kleiderschrank, das Badezimmer ist geräumig, im Schlafzimmer hängt ein Fernseher an der Wand. Es sind aber auch Mikrofone in den Ecken montiert und auf dem Bücherregal wurde eine Kamera platziert. Spätestens, wenn der Blick auf den Greifarm neben dem Doppelbett fällt, merken die Besucher, dass das hier keine klassische 60-Quadratmeter-Wohnung ist. Kein Zuhause in Findorff oder der Neustadt – sondern in einem Forschungslabor auf dem Campus der Universität Bremen.

Das „Bremen Ambient Assisted Living Lab“ (BAALL) ist eines von sechs Laboren des Deutschen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz (DFKI), in denen reale Bedingungen simuliert werden, um neue Technologien zu testen. Unter der Leitung von Serge Autexier erarbeiten DFKI-Forscher gemeinsam mit Wissenschaftlern der Uni mobile Assistenz- und Unterstützungssysteme. In der Wohnung testen sie sie auf ihre Alltagstauglichkeit.

Mehr zum Thema Robotik in Bremen und Niedersachsen Der Ministerpräsident und die Herrschaft der Algorithmen In Bremen und Niedersachsen wird auf vielfältige Weise am Einsatz Künstlicher Intelligenz ... mehr »

Autexier hält ein Tablet in der Hand. Über eine App ruft der Forscher den Grundriss der Wohnung auf, auf dem Möbel und Gegenstände als farbige Symbole eingezeichnet sind. Es ist das zentrale Kontrollsystem, mit dem er Lampen an- und ausschalten oder Türen steuern kann. Über eine Sprachsteuerung funktioniert das auch. „Im nächsten Schritt wollen wir Sprache und Gesten miteinander kombinieren“, sagt Autexier.

„Die Wohnung wurde konzipiert für Leute, die ein assistiertes Leben brauchen“, sagt der 49-jährige Forscher. Bei der Entwicklung hätten die Forscher ein Ehepaar im Kopf gehabt, das noch nicht alt ist, aber sich bewusst sei, welche körperlichen und geistigen Herausforderungen das Altern mit sich bringe. Zunehmend konzentriere sich die Forschung auf Design-Lösungen, die alle Zielgruppen ansprechen. „Für Menschen ohne Einschränkungen geht es beim Smart-Living um Komfort. Aber es schafft Akzeptanz für Technik, wenn sie längere Zeit um uns herum ist.“

Spiegel mit Kamera für die richtige Höhe

In der Labor-Wohnung gibt es viele digitale Assistenten. So ist der Badezimmerspiegel mit einer Kamera ausgestattet, die die Größe der Benutzerin oder des Benutzers erkennt und den Waschtisch automatisch in der Höhe anpasst. „Das ist nur ein Beispiel, wie sich die Technik auf dem Menschen einstellt“, sagt der Forscher.

Ein anderes ist der intelligente Kleiderschrank, der anhand des Wetters oder des Terminkalenders ein Outfit vorschlägt, indem die entsprechenden Fächer aufleuchten und die Sockenschublade aufspringt. Ein Sender-Empfänger-System basierend auf elektromagnetischen Wellen in Kleidung und Schrank ermöglicht es, dass eine App genau weiß, wo im Schrank sich welches Teil befindet. Was wie eine technische Spielerei wirkt, kann für Menschen mit Einschränkungen ein Stück Unabhängigkeit bedeuten, zum Beispiel für Personen mit einer Demenzerkrankung.

Die Wohnung zeigt, dass es technische Lösungen für alltägliche Probleme bereits gibt. Häufig seien sie nicht mal komplexe Entwicklungen, sondern lediglich Technik, die vom Menschen aus gedacht werde, sagt Autexier. Wie die Fernsehsender, die in der intelligenten Wohnung nicht über eine Fernbedienung gesteuert werden, sondern mit Symbolkarten. Eine für jeden Sender.

Autexier legt eine Karte auf die Ecke des Nachttischs und der Fernseher ändert das Programm, denn in der kleinen Kommode ist ein Kartenlesegerät verbaut. Statt Fernsehsender könnten auch Radioprogramme auf die Karten programmiert werden oder Telefonnummern. „Auf der Karte könnte auch ein Foto der Tochter sein“, sagt Autexier. Nicht nur für ältere Leute nützlich, sondern auch für Kinder – eine Design-für-alle-Lösung.

Branchen müssen sich vernetzen

Zu kaufen gibt es das Karten-System für Fernseher und Telefon bisher nicht. „Die Digitalisierung von klassischen Objekten ist schwierig.“ Es brauche ein digitales Ökosystem, auf das sich Hersteller verlassen könnten. Eine Gesellschaft, die über Vernetzung nachdenkt und über einzelne Branchen hinaus gemeinsam an Lösungen arbeitet. Der Möbelbauer und die Bekleidungsmarke, die zusammen an intelligenten Kleiderschränken arbeiten. Die Innenarchitekten und Monteure, die automatisierte Waschbecken planen und einbauen. „Auf einmal müssen verschiedene Bereiche miteinander kombiniert werden, die bisher nicht aufeinander angewiesen waren.“

Mehr zum Thema Entwickler von künstlicher Intelligenz Blackout Technologies: Bremer KI-Unternehmen ist insolvent 2018 gewann Blackout Technologies den Bremer Gründerpreis – jetzt droht dem auf Künstliche ... mehr »

Das DFKI sieht sich in einer Vermittlerrolle. „Unsere Mission ist es, eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und Industrie zu schlagen“, sagt Autexier. Die intelligente Wohnung könne dabei helfen, Ideen zu generieren. „Wir nehmen uns Probleme vor und versuchen Lösungen zu finde.“ Welche Assistenzen sind sinnvoll? Wie können neue Anwendungen integriert werden? Und vor allem: Wie können Bewohner ohne Informatikstudium in einer intelligenten Wohnung leben? Auch mit der Sicherheit von Technik und Daten beschäftigen sich die Wissenschaftler. „Wir haben die Sprachverarbeitung selbst gemacht, alles bleibt im Raum.“

Regelmäßig organisiere das DFKI Führungen für Besuchergruppen, sagt der Wissenschaftler. Mit Pflegern, denen sie zeigen wollten, dass Technik ihnen ihre Jobs nicht wegnehmen werde, aber die Arbeit erleichtern könne. Oder mit Schülerinnen, die sie für Informatikberufe gewinnen wollen. Autexier: „Wir wollen unsere Forschung erfahrbar machen.“