Schritt in eine neue Welt: Astrobiologe Cyprien Verseux hat schon einmal ausprobiert, wie es sich in einem Mondlabor arbeiten lässt. (Frank Thomas Koch)

Als vor 50 Jahren der erste Mensch auf dem Mond landete, brach für die Raumfahrt eine neue Ära an. Es wurde geträumt: von Reisen zu anderen Planeten, Weltraumspaziergängen für Jedermann, ganzen Städten im All. Wenig davon ist bislang tatsächlich passiert – Ideen gibt es aber viele. Eine davon steht in einer Halle am Fuße des Fallturms im Technologiepark. Was aussieht wie ein Getreidesilo, ist ein Entwurf für den Arbeitsplatz der Zukunft, einem, der auf fremdem Himmelskörpern steht.

Christiane Heinicke leitet seit zwei Jahren das Projekt Mamba (Moon and Mars Base Analog). Sie ist Wissenschaftlerin am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm) und arbeitet daran, Labore, Schlafräume und Wohnzimmer auf Mond und Mars zu bringen. Ein erstes Modell hat sie an diesem Montag vorgestellt.

„Wir haben uns überlegt, was architektonisch Sinn macht“, sagt die Wissenschaftlerin. Denn Gebäude müssen im Weltraum anders aussehen als auf der Erde. Das hat mehrere Gründe: Einerseits müssen sie mit Raketen ins All gebracht werden und daher bestimmte Maße einhalten, andererseits den widrigen Bedingungen auf Mond und Mars widerstehen, extremen Temperaturen und Weltraumstrahlung trotzen.

Herausgekommen ist dabei ein rund sieben Meter hoher Zylinder mit zwei Etagen, fünf Meter im Durchmesser. Es ist das erste von mehreren Modulen, die zusammen eine Forschungsstation auf einem anderen Himmelskörper bilden könnten. Wissenschaftler verschiedener Disziplinen sollen hier arbeiten. Auf dem Mond könnte so ein Einsatz fünf bis sechs Monate dauern, sagt Heinicke, auf dem Mars auch mal gut eineinhalb Jahre.

Wie es sich anfühlen könnte, auf einem fremden Planeten zu wohnen, das hat Christiane Heinicke schon selbst erlebt. 2015 war sie ein Jahr lang Teil eines besonderen Forschungsprojekts: Auf Hawaii war sie in einem abgeschotteten Habitat zu Hause und hat simuliert, wie das Leben in einer Siedlung auf dem Mars sein könnte. Mit fünf anderen Wissenschaftlern hat Heinicke auf engstem Raum gewohnt, zur Außenwelt nur über das Internet Kontakt gehabt und die karge Umgebung der Unterkunft immer mit einem Raumanzug erkundet.

Aus dieser Erfahrung hat sie etwas mitgenommen, das nun in das Mamba-Projekt eingeflossen ist: hohe Decken. In der Simulation auf Hawaii habe das Habitat viel Luft nach oben gehabt. „Das hört sich erstmal nach Platzverschwendung an“, sagt Heinicke. Für die Laune der Test-Astronauten sei das aber extrem wichtig gewesen. Und dementsprechend wurden auch die Mamba-Module konzipiert. „Damit den Bewohnern sprichwörtlich nicht die Decke auf den Kopf fällt.“

In dem Projekt geht es aber auch um ganz elementare Fragen. Etwa: Was tun, wenn's brennt? Heinicke hat eine Antwort darauf gefunden. Aus insgesamt sechs Modulen könnte so ein Habitat bestehen – alle so miteinander verbunden, dass ein Modul im Notfall aufgegeben werden könnte, die anderen aber immer noch betretbar wären.

Dass solche Gedanken keine ferne Zukunftsvision sind, daran lässt die Europäische Weltraumorganisation Esa keinen Zweifel. So war auch Generaldirektor Jan Wörner an diesem Montag Gast im Zarm, um die ersten Ergebnisse anzuschauen. Er selbst hat schon vor einigen Jahren das sogenannte „Moon Village“ ins Spiel gebracht; erst Anfang November erklärte er im Interview mit dem WESER-KURIER, was seiner Meinung nach so ein Monddorf sein soll – und was nicht. „Es geht nicht darum, ein paar Einfamilienhäuser, ein Dorfgemeinschaftshaus, eine Kirche und ein Bestattungsunternehmen auf dem Mond zu bauen“, sagte Wörner. Stattdessen soll dort gemeinsam geforscht werden.

Wissenschaftlich arbeiten wie auf Mond und Mars, das haben bereits einige Zarm-Mitarbeiter simuliert. Für zwei Wochen haben sie ihr Labor in das Mamba-Modul verlegt. Einer von ihnen ist der Astrobiologe Cyprien Verseux, der unter anderem mit Mikroben arbeitet. Was ihm als erstes aufgefallen ist: Es ist enger. „Man hat weniger Platz als auf der Erde“, sagt er.

Stauraum sei wichtig – gerade im All. Das hat auch Martin Castillo, Leiter der Materialwissenschaften beim Zarm, festgestellt. Seine Erkenntnis: „Man muss sich ganz genau überlegen, was man mit in das Labor nehmen möchte.“ Denn bei 380 000 Kilometern Entfernung zwischen Mond und Erde, ist alles, was vergessen ist, schnell in unerreichbarer Ferne.

