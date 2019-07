Die Bürgerschaft wird künftig im Rathaus tagen. Wer an der Spitze der SPD-Fraktion sitzen wird, ist noch unklar. (Christina Kuhaupt)

Björn Tschöpe ist es nicht mehr, er hat sein Amt als Fraktionsvorsitzender der SPD an Andreas Bovenschulte abgegeben. Bovenschulte wiederum wird es auch nicht mehr lange sein, ihn haben die Sozialdemokraten als Nachfolger von Carsten Sieling als Bürgermeister auf den Schild gehoben.

Wer also führt in Zukunft die stärkste Regierungsfraktion und bestimmt maßgeblich die Politik mit? Drei Namen, die kursieren: Sascha Aulepp, Antje Grotheer und Mustafa Güngör. Grotheer, 52 Jahre alt, war nach dem Tod von Christian Weber (SPD) für wenige Monate Parlamentspräsidentin.

Nach der Bürgerschaftswahl am 26. Mai, bei der die SPD das erste Mal in der Nachkriegszeit hinter der CDU den zweiten Rang belegt hatte, ist sie zur Vizepräsidentin gewählt worden. Sie könnte das Amt wieder abgeben, um Fraktionschefin zu werden. Die meinungsstarke und entschlussfreudige Juristin hat sich mit ihrer Art in Partei und Fraktion allerdings nicht nur Freunde gemacht. Große Zustimmung erhielt sie zuletzt für ihre klaren Ansagen an die AfD.

Aulepp muss nur wollen

Von Sascha Aulepp wird in der Partei erzählt, dass sie nur wollen müsse, um können zu dürfen. Die 48-Jährige ist zwar angeschlagen, nachdem sie als Landesvorsitzende die krachende Wahlniederlage ihrer Partei mitverantworten musste. Durch den Rückzug von Carsten Sieling, der die Konsequenzen aus dem Debakel zog, ist der Druck nicht eben geringer geworden. Andererseits hat die Juristin so viele prominente Fürsprecher in ihrer Partei, dass die Chancen, Fraktionsvorsitzende zu werden, groß sind. Zumal ihr ein gutes Verhältnis zum künftigen Bürgermeister nachgesagt wird.

Der dritte mögliche Kandidat ist mit 41 Jahren der jüngste. Güngör gilt als ehrgeizig und war für kurze Zeit stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Der Bildungspolitiker hat sich sich unlängst aber mächtig in die Nesseln gesetzt, als er sich während einer Türkei-Reise mit einem hochrangigen Vertreter der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP ablichten ließ. Im Hintergrund war auf einem Foto dann auch noch das Konterfei von Staatschef Erdogan zu sehen. Nicht wenige in der SPD fanden das grenzwertig und wollen Güngör als Fraktionschef unbedingt verhindern.

Neben diesem Trio tauchen in der Debatte selten auch die Namen von Eva Quante-Brandt und Carsten Sieling auf. Beide sind noch im Amt, aber nicht mehr lange. Die eine als Gesundheitssenatorin, der andere als Bürgermeister. Sieling war in den Jahren 2005 bis 2009 Fraktionschef der SPD in der Bürgerschaft, bevor er als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag wechselte. Er hat das Format für fast jede herausgehobene Position in der Politik, wenn er nicht gerade Bürgermeister sein soll. Aber ist das vorstellbar? Ein Ringtausch zwischen Bovenschulte und Sieling?

Die anderen beiden Regierungsparteien schauen mit Spannung auf die Entscheidung. Es handelt sich schließlich um eine der Schlüsselpositionen. Soll es gut gehen zwischen der SPD, den Grünen und den Linken, müssen die Fraktionsvorsitzenden die Gabe haben, Konflikte zu antizipieren, um sie möglichst geräuschlos abzuräumen. Gleichzeitig sollten sie Strategen sein und einen freundlichen Umgang mit den Fraktionskollegen pflegen. Tschöpe, ein Bulldozer in der Politik, war in der Hinsicht nicht mehr wohlgelitten. Bovenschule hatte deswegen leichtes Spiel, als er ihn an der Fraktionsspitze beerben wollte. Tschöpe geht deswegen aber nicht leer aus. Der Jurist soll Staatsrat im neu geschaffenen Ressort für Häfen, Wissenschaft und Justiz werden.

Sehr viel übersichtlicher als bei den Sozialdemokraten ist die Situation bei den Grünen und den Linken. Maike Schaefer, die bisherige Fraktionschefin der Grünen, wechselt als Bau- und Umweltsenatorin in den Senat. Ihren Platz ausfüllen wird aller Voraussicht nach Björn Fecker. Er hatte vor vier Jahren schon einmal einen Anlauf unternommen, war damals aber an Schaefer gescheitert.

Aus dem Kampf ums Amt ist nichts nachgeblieben. Schaefer und Fecker, der damals Fraktionsvize wurde, haben ohne vernehmbare Störungen zusammengearbeitet. Sollte er jetzt aufrücken, müssten die beiden Stellvertreterposten mit Frauen besetzt werden. So sieht es bei den Grünen die Satzung vor. Eine Kandidatin dürfte Henrike Müller sein. Die ehemalige Landesvorsitzende ihrer Partei hatte sich bei der Europawahl am 26. Mai um ein Mandat beworben, war aber knapp gescheitert.

Bei den Linken ist es wie bei den Grünen. Kristina Vogt räumt den Fraktionsvorsitz, den sie vor acht Jahren übernommen hatte, und geht als Wirtschaftssenatorin in den Senat. Beerben wird sie dem Vernehmen nach Nelson Janßen. Der Abgeordnete ist 28 Jahre alt und steht damit für den Generationswechsel, den sich die Linken verordnet haben. Die Alternative wäre Miriam Strunge gewesen, sie ist 31 Jahre alt. Janßen und Strunge konnten sich in der Bürgerschaft als Fachpolitiker schnell etablieren.