Die Bremische Bürgerschaft diskutiert diese Woche über die Verkehrssituation in der Überseestadt und zum Korruptionsverdacht in der BAMF-Außenstelle. (dpa)

Der Asylskandal in der Bremer Außenstelle ist in der Bremischen Bürgerschaft angekommen. Die FDP hat hierzu eine Aktuelle Stunde dazu beantragt. Leitfrage dabei: Warum brauchte es zur Aufklärung der Missstände das niedersächsische Innenministerium?

Der innenpolitische Sprecher der FDP, Peter Zenner, eröffnete am Mittwochmorgen die Debatte. Zenner sorgte sich um das Ansehen Bremens, das durch den Skandal den Eindruck vermittelt habe, in Bremen könne man praktisch im Vorbeifahren einen positiven Asylbescheid erhalten. Wilhelm Hinners (CDU) legte nach: Die ungewöhnlich hohen Anerkennungszahlen in Bremen seien bekannt gewesen und hätten bei den politisch Verantwortlichen auch in Bremen zu Reaktionen führen müssen. In Niedersachsen seien schließlich auch die richtigen Fragen gestellt worden, was schließlich zur Überprüfung geführt habe.

SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe dagegen ärgerte der Versuch der Oppositionsparteien, das Versagen der Bundesbehörde Bamf mit der Flüchtlingspolitik Bremens zu verquicken. Er plädierte zudem dafür, nicht vorschnell zu urteilen, sondern den Bericht des Bundesinnenministers an diesem Nachmittag im Bundestag zu den Vorgängen des Bamf in Bremen abzuwarten.