Seit 100 Tagen ist die Bremer Frauenbeauftragte Bettina Wilhelm im Amt. In ihrer Bilanz erklärt sie unter anderem, Gewalt an Frauen mit einem landesweiten Aktionsplan bekämpfen zu wollen. (Symbolbild) (dpa)

Nach 100 Tagen als Landesfrauenbeauftragte hat Bettina Wilhelm am Mittwoch ein erstes Fazit gezogen und die Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit umrissen. Drei Themenbereiche will die 53-Jährige verstärkt anpacken: Mehr Mädchen und Frauen sollen für sogenannte Mint-Berufe (kurz für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) interessiert, ein Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auf den Weg gebracht und die Lebenssituation von Frauen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung verbessert werden.

Ihre Aufgabe sieht Bettina Wilhelm vor allem darin, verschiedene Fäden zusammenzuführen. Im Mint-Bereich wie auch bei Gewalt gegen Frauen gebe es zwar viele Einzelmaßnahmen und Leuchtturmprojekte, aber keine Gesamtkonzepte. „Die Projekte sind nicht aufeinander aufgebaut, es gibt oft keine Übergänge“, sagte sie. Als Beispiel nannte sie die „Rosa-Hellblau-Falle“ im Kinderzimmer. Viel stärker als früher würden die Kinder heute durch das Spielzeugangebot auf tradierte Geschlechterrollen festgelegt. Dagegen will Wilhelm im engen Schulterschluss mit den Unternehmen angehen. Das Ziel: Mädchen sollen das ganze Spektrum der Berufe für sich entdecken können.

Wilhelm will geflüchteten Frauen helfen

Bettina Wilhelm stammt aus Stuttgart und ist seit November 2017 Frauenbeauftragte in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Ein ähnliches Defizit hat Wilhelm bei Gewalt gegen Frauen ausgemacht. „In vielen Bereichen passiert ganz viel, aber es fehlt eine verbindliche Gesamtstrategie.“ In ihren Augen auch deshalb ein echtes Manko, weil am 1. Februar die Istanbul-Konvention (Istanbul, weil dort vor sieben Jahren der Beschluss gefasst wurde) des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Kraft getreten ist.

Geflüchteten Frauen will Wilhelm bei der weiteren Integration helfen. Nach Flucht und Ankommen müsse die Eingliederung in die Stadtteile erleichtert werden. Konkret geht es der Frauenbeauftragten um Freizeit- und Arbeitsangebote. „Wir werden in diesem Jahr konkrete Handlungsempfehlungen zur Integration herausgeben“, kündigte Wilhelm an.

Seit dem 1. November 2017 leitet Wilhelm die Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF). Die 14-köpfige Dienststelle an der Knochenhauerstraße hat den gesetzlichen Auftrag, die Gleichstellung von Männern und Frauen voranzubringen. Allerdings kann die ZGF nur in beratender Funktion tätig werden. Wilhelm war bis März als erste Bürgermeisterin in Schwäbisch Hall für Bildung, Soziales und Kultur zuständig. In Bremen hat die gebürtige Stuttgarterin die Debattenkultur als „ein bisschen fremd, weil konfrontativ“ erlebt. In ihrem Wirkungsfeld strebt sie dagegen eine enge Zusammenarbeit mit allen Akteuren an.