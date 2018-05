Am Sonnabend wird auch im Freibad Blumenthal die Open-Air-Saison 2018 eingeläutet. (Christian Kosak)

Nachdem bereits Anfang dieses Monats im Außenbereich des Westbades die Open-Air-Saison 2018 eingeläutet wurde, ziehen nun am Sonnabend auch noch die anderen Freibäder der Bremer Bäder GmbH nach. Konkret können Besucher ab Sonnabend dann zusätzlich im Freibadbereich des Schloßparkbades, im Freibad Blumenthal, im Stadionbad sowie im Horner Bad ihre Bahnen ziehen. Das Bad in Bremen-Horn startet übrigens in die letzte Saison, ehe es in die Bauphase zur Realisierung des neuen Kombibades geht.

Vorerst haben alle Open-Air-Bäder werktags zu den Frühschwimmzeiten und anschließend wieder ab mittags geöffnet. Samstags und sonntags stehen die Bäder durchgängig zur Verfügung. Ganztägige Öffnungszeiten gelten ab Montag, den 18. Juni. Bei Wetterveränderungen, wie zum Beispiel hochsommerlichen Temperaturen oder Gewitter, kann es zu kurzfristigen Anpassungen kommen, eine entsprechende Auskunft gibt es dann direkt vor Ort in den Freibädern. Eine Übersicht über die regulären Öffnungszeiten aller Bremer Freibäder ist auf www.bremer-baeder.de zu finden.

Von Juni bis August findet auch wieder das AquaTraining Sommerprogramm statt. Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer können im Rahmen dieses Angebotes an AquaMix Health, AquaMix Power, AquaFitness, AquaMix Traditional, AquaMix HIIT, AquaBootCamp HIIT, AquaRunning HIIT, AquaPower, AquaJogging, AquaPole, AquaMix, AquaJump, AquaRückenFit, AquaBauchBeinePo, AquaMix und Gesundheitsgymnastik teilnehmen. Die Kurse werden im Südbad, Horner Bad, Schloßparkbad, Aquafit sowie im Westbad, im Bad in der Tegeler Plate und im Freizeitbad Vegesack angeboten.