Jetzt muss es schnell gehen: In zehn Tagen startet der Aufbau auf der Bürgerweide für die Freimarkt-Ersatzveranstaltung. Vom 2. Oktober bis 1. November soll es aber nicht mehr „Ischa Freimaak“, sondern „Ischa Freipaak“ heißen. Nach zahlreichen Gesprächen und kontroversen Diskussionen haben sich der Senat und die Schausteller am Freitag auf ein abgespecktes Konzept für das Volksfest geeinigt. Das teilten beide Seiten bei einer Pressekonferenz mit.

Vorgesehen ist ein umzäunter, temporärer Vergnügungspark, bei dem zeitgleich 6000 Besucher zugelassen sind – Alkohol ist verboten. Der Senat unterstützt die Ausrichter der Veranstaltungsgesellschaft Bremer Schausteller (VBS) mit bis zu 800.000 Euro.

„Auch wenn die einzelnen Parteien und Beteiligten durchaus unterschiedliche Auffassungen vertreten, hatten wir alle das Ziel, eine Veranstaltung durchzuführen, in der der Gesundheitsschutz in jedem Fall gewährleistet ist“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Er sei froh, dass sich die Schausteller in dieser schwierigen Zeit dazu bereit erklärt hätten, die Veranstaltung zu organisieren. „Wir haben eine gute Lösung gefunden“, sagte Bovenschulte. Sie sei ein erster Schritt in Richtung Normalität.

Zäune und Einlasskontrollen

An den am Dienstag vom Senat vorgestellten Eckpunkten wird sich nichts ändern. Es bleibt dabei, dass um die etwa 60.000 Quadratmeter große Fläche auf der Bürgerweide Zäune aufgestellt und die Einlässe kontrolliert werden. Auf dem Areal werden keine Festzelte stehen, die Anzahl der Fahrgeschäfte wird reduziert und an den Ein- und Ausgängen, teilweise in Karussells sowie beim Schlangestehen herrscht Maskenpflicht.

Im Vorfeld hatte es Ärger wegen des generellen Alkoholverbots gegeben. Die Schausteller wollten deshalb ursprünglich nicht als Organisator des Freizeitparks auftreten, weil sie die Atmosphäre und die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung in Gefahr sahen. So musste die Senatskanzlei vermitteln und die Schausteller als private Ausrichter überzeugen.

Das strittige Thema sorgte auch im Senat für Meinungsverschiedenheiten. Während Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) sich für den Ausschank von Bier und Wein einsetzte, votierten die anderen Senatsmitglieder für ein generelles Alkoholverbot.

„Es ging mir und den Schaustellern nicht um das Recht auf Party“, sagte Vogt. Sie sei verantwortlich für Unternehmen, Betriebe und Arbeitsplätze und wolle trotz der Pandemie Insolvenzen und eine hohe Anzahl von Arbeitslosen verhindern. „Mir geht es um das Recht auf Existenz“, so die Wirtschaftssenatorin. Darum habe sie den Senatsbeschluss vom Dienstag nicht mittragen können. Als zuständiges Ressort habe die Wirtschaftsbehörde versucht, eine Form der Veranstaltung zu finden, bei der die Schausteller nicht noch drauf zahlen müssen, so Vogt. Dabei sei es nie um „Ballermann-Geschichten mit kreisenden Eimern und hochprozentigem Alkohol, sondern um kontrollierte Sachen gegangen“, so die Senatorin. An dem Verbot hält der Senat weiter fest. „Das ist momentan nicht anders zu vertreten“, so Bovenschulte.

„Wir haben nicht in erster Linie um das Alkoholverbot gerungen, sondern um unseren Berufsstand“, sagt Susanne Keuneke, Vorsitzende des Verbands der Schausteller und Marktkaufleute. Rudolf Robrahn, Geschäftsführer des Bremer Schaustellerverbands, verspricht einen Corona-konformen Ersatz für die ganze Familie. „Das ist jetzt eine Testphase, mit der wir aufzeigen können, dass so etwas funktionieren kann“, sagt Robrahn. Es gebe einen Stufenplan, der gute Voraussetzungen schaffe, damit auch ein Weihnachtsmarkt mit Glühwein veranstaltet werden könne. „Wir wollen beweisen, dass sich Kirmes und Corona nicht ausschließen“, sagte Keuneke. Bovenschulte und Vogt sicherten zu, sofern es das aktuelle Infektionsgeschehen zulasse, einen „normaler Weihnachtsmarkt“ anzustreben.

„Wir werden eine schöne Anzahl an Fahrgeschäften haben“

Ganz konkrete Angaben zu dem temporären Freizeitpark konnten die Schausteller noch nicht machen. Es gebe etwa 300 Bewerbungen für circa 100 Stellplätze. „Wir werden eine schöne Anzahl an Fahrgeschäften haben“, sagte Keuneke. Ob die kleine oder die große „Wilde Maus“ dabei sei, werde in den kommenden Tagen geklärt. Fest steht, dass es eine einfache manuelle Registrierung vor Ort oder eine digitale Erkennung mittels eines QR-Codes geben soll, damit die Besucher nachverfolgt werden können. Auch ein Eintrittspreis – etwa ein Euro für Kinder, zwei Euro für Erwachsene – ist neben den Preisen für Fahrgeschäfte geplant.

Da unter den Auflagen die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung schwierig sei, unterstützt der Senat die Schausteller finanziell. So sollen die Flächen an der Bürgerweide kostenfrei überlassen und auf Gebühren verzichtet werden. Zudem sollen die Kosten für die Umsetzung des Hygienekonzeptes übernommen und die Marketingaktivitäten verstärkt werden. Mit den etwa 800 000 Euro aus dem Bremen-Fonds sollen auch die Kosten für Sanitäts- und Sicherheitsdienste, für die Verkehrsplanung, Notausgänge und Zäune übernommen werden.

Ein ganz ähnliches Konzept liegt dem Hamburger Winterdom zugrunde, der vom 6. November bis 6. Dezember stattfinden soll.