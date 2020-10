Der "Freipark" in Bremen geschlossen. (Frank Thomas Koch)

Der „Freipark“ in Bremen bleibt zu. Das Oberverwaltungsgericht hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts aus der vergangenen Woche bestätigt. Die Schausteller hatten mit einem Eilantrag gegen die Schließung am vergangenen Mittwoch geklagt. Wegen der stark angestiegenen Zahl von Corona-Infektionen hatte das Ordnungsamt die Zulassung des „Freiparks“ widerrufen.

Das Verwaltungsgericht, habe zu Recht entschieden, dass der Widerruf der Erlaubnis für die Veranstaltung rechtmäßig erfolgt sei, heißt es in der Begründung des Oberverwaltungsgerichts. Die Anzahl der an einer Veranstaltung teilnehmenden Personen sei ein zentraler Faktor für die Entscheidung des Infektionsschutzes.

Schausteller beginnen Abbau

„Wir sind sehr enttäuscht“, sagte Susanne Keuneke, Vorsitzende des Bremer Verbandes der Schausteller und Marktkaufleute (BSM). „Wir hatten gehofft, dass unser Hygienekonzept anerkannt wird. Bessere Voraussetzungen als bei uns hätte man nicht haben können. Das haben die Gerichte leider anders gesehen.“ Nun soll der „Freipark“ abgebaut werden. Keuneke: „Wir beginnen jetzt mit der Rückabwicklung.“

Der „Freipark“ war mit einer ganzen Reihe von Auflagen gestartet, so waren zunächst 6000 Besucher zugelassen, diese Obergrenze wurde zum Start schließlich noch einmal auf 3000 reduziert. Das Verwaltungsgericht begründet seine Entscheidung damit, dass die Erlaubnis aufgrund des Infektionsgeschehens von vornherein nur unter Vorbehalt erteilt worden war.

Die Schausteller führten in ihrem Eilantrag an, sie würden gegenüber der Gastronomie und dem Einzelhandel benachteiligt. „Wir haben Verständnis für diese schwierige Zeit. Uns fehlt aber das Verständnis für die Schließung“, sagte Bettina Robrahn-Böker am Dienstag, Geschäftsführerin der Veranstaltungsgesellschaft Bremer Schausteller. „Es geht um unseren Berufsstand, um unsere Existenz“, sagte Susanne Keuneke, Vorsitzende des Bremer Verbandes der Schausteller und Marktkaufleute (BSM).