Erst ab dem 1. März dürfen in Bremen und Bremerhaven beim Friseur wieder Locken gerollt werden. (Jens Büttner/DPA)

Ab dem 1. März dürfen Friseure wieder öffnen, vorher nicht. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat am Freitag einen Eilantrag eines Salons aus Bremerhaven abgelehnt. Der Besitzer hatte Anfang Februar geklagt, weil er seine Grundrechte verletzt sah. Hygienemaßnahmen reichen aus seiner Sicht aus, um den Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus zu gewährleisten, zudem hätten Friseursalons eine herausgehobene Stellung für das Gemeinwohl, so seine Argumentation.

Ihr folgte das OVG nicht. Die Kammer urteilte, dass Friseurbetriebe bis zum 28. Februar, wie in der aktuell geltenden Corona-Verordnung festgehalten, geschlossen bleiben müssen. Die vom Bundestag festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite bestehe fort, heißt es in der Begründung. Der befristete Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit sei von einer verfassungskonformen Grundlage getragen und auch im Übrigen formell und materiell rechtmäßig.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie Bremer Innungen helfen Friseuren Auch wenn Friseure bald wieder öffnen dürfen, stecken viele in einer finanziellen Notlage. Die Bremer Handwerksinnungen helfen nun selbst den Betrieben, anstatt auf die ... mehr »

Das Gericht berief sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz, die im Land Bremen nach wie vor über dem Wert von 50 liegt, in Bremerhaven mit knapp 109 an diesem Freitag sogar deutlich darüber. Das Verbot, Friseurbetriebe zu öffnen und Friseurdienste zu erbringen, sei geeignet, um das infektionsschutzrechtliche Ziel zu erreichen, denn dies verhindere die dort notwendigerweise vorkommenden Berührungen und länger andauernden engen Kontakte, heißt es im Beschluss des OVG, der nicht anfechtbar ist.