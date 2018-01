"Waldbühne", "Schwarzer Hermann"

Bremer Gastronom Achim Grunert ist tot

Ein Urgestein der Gastronomie in Bremen ist tot: Achim Grunert sei am frühen Donnerstagmorgen im Alter von 69 Jahren an einer Lungenembolie gestorben, berichtet die Bild-Zeitung.