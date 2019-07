Der Kassenreport stellt vor allem bei der Zahnvorsorge ­erhebliche Defizite fest. Gerade einmal jedes zweite Kind im Alter zwischen sechs und 17 Jahren wurde von den Eltern zur Prophylaxe beim Zahnarzt vorgestellt. (Pleul/DPA)

In Bremen gehen vergleichsweise wenige Menschen zum Zahnarzt – das trifft auf Erwachsene und Kinder zu, vor allem auch, wenn es um Vorsorgeuntersuchungen geht. Dies ist ein zentrales Ergebnis eines bundesweiten Zahngesundheitsatlas 2019, den die Krankenkasse Barmer vorgelegt hat. Danach sind gerade einmal 67 Prozent der Bremer zum Zahnarzt gegangen, was bedeutet, dass knapp jeder Dritte darauf verzichtete.

Bremen liegt damit klar unter dem Bundesschnitt von 71,5 Prozent – nur im Saarland ist die Quote noch schlechter, wie aus dem deutschlandweiten Vergleich hervorgeht. Für den Bericht wurden die Daten von 9,4 Millionen Versicherten aus dem Jahr 2017 ausgewertet. Bremen und das Saarland sind auch die Schlusslichter, wenn es um Vorsorge bei Kindern und Jugendlichen geht: Gerade einmal knapp jedes zweite Kind (54,8 Prozent) zwischen sechs und 17 Jahren nahm an der sogenannten Individualprophylaxe teil, auch dieser Wert liegt deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt (65,9 Prozent).

Bei der Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für Kleinkinder zwischen dem 30. und 72. Lebensmonat sieht es noch schlechter aus, nur knapp 30 Prozent der Eltern stellten ihre Kinder beim Zahnarzt vor – wobei der Bundesschnitt mit 35,9 Prozent nicht wesentlich höher ist. Folge der insgesamt geringen Teilnahme an der Vorsorge war auch, dass deutlich weniger Versicherte als im Bundesschnitt einen Bonus für ihr Vorsorgeverhalten erhielten, wie die Krankenkasse mitteilt. „Etwa jeder Dritte erhielt gar keinen. Stattdessen gab es mit 14,3 Prozent fast doppelt so viele finanzielle Härtefälle als im Bund“, heißt es in dem Report. Erklärungs­ansatz dafür könne die wirtschaftliche und soziale Situation im kleinsten Bundesland sein.

Vorsorge im Kindesalter

Die Autoren des Reports verweisen darauf, dass schlechte Vorsorge im Kindesalter eng mit einem schlechten Zahnstatus im Erwachsenenalter bedeute. Der Zustand der Zähne bei Kindern war auch Thema im aktuellen Landesgesundheitsbericht, den die Behörde im April dieses Jahres vorgelegt hat. Danach hat sich wie im Bund auch in Bremen die Zahngesundheit von Kindern zwar grundsätzlich verbessert, allerdings ist sie laut dem Bericht im Bundesvergleich durchgängig schlechter. Den Daten zufolge hat knapp die Hälfte (48,4 Prozent) der Erstklässler in der Stadt Bremen ein kariesfreies Gebiss. Bei mehr als einem Drittel (37,6 Prozent) waren die Zähne behandlungsbedürftig, fast jedes siebte Kind (14 Prozent) hatte ein saniertes Gebiss – und ebenfalls fast jedes siebte Kind (15 Prozent) wurde als sogenanntes Kariesrisiko-Kind eingestuft. Bei diesen Kindern waren unter anderem mehr als fünf Milchzähne ­kariös.

Ähnliche Befunde waren vom Gesundheitsamt bereits in den Vorjahren gestellt worden: Seit 2017 ist als Reaktion darauf die Teilnahme an den schulzahnärztlichen Untersuchungen an Grundschulen und der Sekundarstufe im Land zur Pflicht geworden.