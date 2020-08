Impfungen von Schulklassen sind eine klassische Aufgabe des Gesundheitsamtes, doch dafür fehlt derzeit Personal. (Friso Gentsch/dpa)

Die Gesundheitsbehörde will in diesem und im nächsten Jahr erheblich aufrüsten, um der Corona-Pandemie und möglichen künftigen Herausforderungen zu begegnen. Das Haus von Senatorin Claudia Bernhard (Linke) hat für die Senatssitzung an diesem Dienstag eine entsprechende Planung vorgelegt, deren Realisierung 2020/21 gut zehn Millionen Euro kosten würde. Die Mehrausgaben werden wahrscheinlich zum Teil aus dem sogenannten Bremen-Fonds finanziert, der für die Bewältigung der Corona-Krise bereitsteht. Wichtigster Teil des Maßnahmenbündels ist eine deutliche personelle Aufstockung des Gesundheitsamtes.

Die senatorische Behörde für Gesundheit steht unter Dauerstress, seit die Auswirkungen der Pandemie auch in Bremen spürbar wurden. Um die zusätzlichen Aufgaben bei der Seuchenbekämpfung bewältigen zu können, wurden in den ersten Wochen und Monaten alle verfügbaren Kräfte aus anderen Arbeitsbereichen zusammengezogen. Verstärkung kam im Laufe der Zeit auch aus anderen Behörden. Anders wäre es auch kaum möglich gewesen, die ganze Palette personalintensiver Aufgaben zu erledigen: Aufbau und Betrieb von Testkapazitäten, Nachverfolgung von Kontaktpersonen Infizierter, Kontrolle von Quarantäneanordnungen, Überprüfung von Hygienestandards und -konzepten, um nur die wichtigsten zu nennen.

Viele Tätigkeitsfelder, denen sich die Gesundheitsbehörde in normalen Zeiten widmet, liegen seit Monaten mehr oder minder brach, und das sei „nicht länger vertretbar“, wie es in der Senatsvorlage heißt. So fänden beispielsweise Schuleingangsuntersuchungen, Impfungen und klassische Arbeitsschutzkontrollen gegenwärtig kaum statt. „Kurzfristige personelle Verstärkungen“ seien unverzichtbar, wenn sich die Behörde neben Corona wieder ihren eigentlichen Aufgaben zuwenden soll.

Ganz oben auf der Dringlichkeitsliste steht für die Hausspitze eine personelle Aufstockung des Infektionsschutzreferates, das gegenwärtig nur aus einem Arzt, drei Fachreferenten und einer Verwaltungskraft besteht. Fünf zusätzliche Stellen werden dort als notwendig erachtet. Weitere 6,5 Stellen sind für das Corona-Lagezentrum und das Personalmanagement der Behörde erwünscht. Im Gesundheitsamt, das als nachgeordnete Dienststelle eine eigene Organisationseinheit des Gesundheitsressorts darstellt, sollen sogar 21 Stellen draufgesattelt werden. Dort will Senatorin Bernhard dauerhaft ein Krisenteam mit medizinischem, pflegerischem und unterstützendem Personal aufbauen.

Personalzuwachs in allen Abteilungen

Bei der Gewerbeaufsicht, das ebenfalls zum Gesundheitsressort zählt, geht es um insgesamt fünf Planstellen für zwei zusätzliche Inspektorenteams. Sie sollen vor allem in Betrieben nach dem Rechten sehen, in denen aufgrund der Arbeitsprozesse ein erhöhtes Infektionsrisiko für die Beschäftigten besteht. Drei weitere Stellen wünscht sich das Ressort für die Teamleitung der sogenannten Containment-Scouts. Diese zumeist studentischen Hilfskräfte werden unter anderem bei der Nachverfolgung von Kontakten coronainfizierter Personen eingesetzt. Unterm Strich geht es also um einen Personalzuwachs in allen Abteilungen des Ressorts im Umfang von etwa 40 Vollzeitstellen.

Auch bei den Sachausgaben sieht die Gesundheitssenatorin weiteren Bedarf. So gehört zur Teststrategie ihrer Behörde auch ein sogenanntes Corona-Mobil – ein umgebauter Rettungswagen, der im Stadtgebiet als mobiles Testzentrum eingesetzt werden kann. „Auf freiwilliger Basis sollen sich dann Bürgerinnen und Bürger auch ohne Symptome auf das Virus testen lassen“, heißt es in der Senatsvorlage zur Begründung der Investition. Das Corona-Mobil könne helfen, Infektionsherde zu identifizieren und Infektionsketten schnell zu unterbrechen.

In einem „Sonderprogramm Krankenhäuser“ will die Gesundheitsbehörde eine Reihe von Investitionen im Klinikbereich bündeln. So ist daran gedacht, an einem der vier Krankenhäuser der Gesundheit Nord (Geno) einen separaten Bereich als Infektionsstation aufzubauen. Nach Ansicht des Gesundheitsressorts lehren die bisherigen Erfahrungen mit der Pandemie, dass Aufnahme und Therapie von Covid-19-Patienten in einem Bereich erfolgen sollten, der vom regulären Klinikbetrieb abgeschottet ist. Mit dem leergeräumten Bettenhaus an der St.-Jürgen-Straße stand zu Beginn der Krise eher zufällig ein solcher Bereich zur Verfügung, der für die Versorgung von Corona-Patienten genutzt werden konnte. Für künftige epidemische Krisen soll es für solche Zwecke eine feste Einrichtung geben.

Die Bremer Gesundheitsbehörde

518 Beschäftigte hat das Gesundheitsressort aktuell. Die geplante Aufstockung um rund 40 Vollzeitstellen würde also – wenn man den Teilzeitanteil beim Personal berücksichtigt – einen Zuwachs von mindestens zehn Prozent bedeuten. Zum Gesundheitsressort gehören auch die Themenfelder Verbraucherschutz und Frauen. Neben den eigentlichen Verwaltungseinheiten sind unter dem Dach der Behörde mehrere nachgeordnete Dienststellen angesiedelt, darunter das Gesundheitsamt, die Gewerbeaufsicht, das Eichamt, die Lebensmittelüberwachung, der Veterinärdienst und das Landesuntersuchungsamt für Chemie. Auch der städtische Klinikverbund Geno ist der Behörde zugeordnet.