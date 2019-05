Der Getränkelieferdienst Durst ist im März in Bremen an den Start gegangen – fast gleichzeitig zum Mitbewerber Flaschenpost. (Durst)

Immer wenn die Temperaturen steigen, freuen sich Stephen Weich und Matthias Steinforth. Denn wenn es warm wird, trinken die Menschen mehr. Und das heißt: mehr Arbeit für die zwei. Mit ihren Start-ups Flaschenpost und Durst liefern die beiden ­Getränke aus, bis an die Wohnungstür der Kunden. Seit wenigen Wochen auch in Bremen.

Zwei Start-ups, eine Idee: Beide Unternehmen versprechen, den Weg in den Getränkemarkt überflüssig zu machen; Kistenschleppen soll der Vergangenheit angehören – zumindest für die Kunden. Die sollen stattdessen über das Internet einfach ihre Bestellung aufgeben und wenig später ihre Getränke entgegennehmen. Die Preise sollen dabei auf Supermarktniveau sein, versprechen beide Portale. Doch trotz der vielen Gemeinsamkeiten gibt es Unterschiede.

Hinter Flaschenpost steht ein Unternehmen aus Westfalen, das zum ersten Mal 2014 an den Start ging, von der hohen Nachfrage allerdings überfordert war und 2016 einen neuen Versuch wagte. Dieses Mal erfolgreich. Von Münster aus hat das Start-up erst in Nordrhein-Westfalen expandiert, später folgten dann auch Hannover, Hamburg und jetzt eben Bremen.

Wer bei Flaschenpost etwas bestellt, der soll laut Eigenwerbung spätestens zwei Stunden später seine Getränke zu Hause haben. Möglich wird das durch eine Flotte an eigenen Fahrzeugen und etliche Fahrer. Zum Start in Bremen sind es etwa 100 Mitarbeiter, viele davon in Mini- oder Midijobs. Um die ganze Stadt beliefern zu können, hat das Unternehmen zudem ein eigenes Getränkelager in der Nähe des Flughafens eröffnet.

„In Bremen wird unsere Dienstleistung sehr gut angenommen“, sagt Vorstand Stephen Weich. Eine genaue Kundenzahl will er nicht nennen. Täglich gingen aber zwischen 100 und 200 Bestellungen ein. In Münster, wo das Start-up seinen Sitz hat, liegt das Marktanteil inzwischen bei etwa 30 Prozent. Dass er mit seinem Start-up auch in Bremen Erfolg haben wird, daran zweifelt Weich nicht. „Getrunken wird überall“, sagt er.

Darauf setzt auch Steinforth. Er hatte vor zwei Jahren die Idee zu Durst, dem zweiten Unternehmen, das seit einigen Wochen die Bremer mit Getränken beliefert. Wie bei Flaschenpost können Kunden hier Wasser, Bier, Säfte und andere Getränke bestellen, die Lieferung ist ebenfalls kostenlos und leere Kästen und Pfandflaschen nehmen die Fahrer auch zurück. Doch es gibt einen Unterschied: Durst verzichtet auf ein eigenes Getränkelager.

Die Firma versteht sich als Plattform, die mit regionalen Getränkehändlern kooperiert. In Bremen ist das die Firma Beckröge, die bislang nur die Gastronomie und Firmen mit Getränken beliefert hat. Jetzt können auch normale Kunden auf das Angebot zurückgreifen. „Wir erschließen uns dadurch eine neue Zielgruppe“, sagt Jan Richter von Beckröge. Von der Firma kommen auch die Fahrer und die Fahrzeuge – auch wenn sie das Branding der Internetplattform haben.

„Unsere Idee ist es, bestehende Ressourcen zu nutzen“, sagt Steinforth. Deshalb die Zusammenarbeit mit regionalen Händlern. Denn die gebe es schließlich in jeder größeren Stadt, was wiederum viele Wachstumschancen biete. Bremen ist zusammen mit Städten aus dem Rhein-Main-Gebiet die erste Region, in der Durst seinen Service komplett digital anbietet. Weitere sollen folgen. Beckröge ist von dem Konzept so überzeugt, dass die Firma die Plattform nicht nur für ein zusätzliches Geschäft nutzt. Der Getränkehändler hat vergangenes Jahr sogar in Durst investiert.

Dirk Reinsberg sieht in den beiden Start-ups „eine Renaissance der Getränkelieferdienste“. Schon früher, in den 60er-Jahren, hätten Getränkehändler ihre Kunden zu Hause beliefert. Weil die Zahl der Haushalte mit Auto aber gewachsen sei, sei dieser Service irgendwann weniger gefragt gewesen, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands des deutschen Getränkefachgroßhandels.

Er sieht in solchen Plattformen nun die Chance, den Getränkehandel zu digitalisieren. „Es geht darum, die vorhandenen, erfolgreichen Prozesse zu optimieren.“ Dass die Onlinekonkurrenz eine Bedrohung für die deutschlandweit 3900 Getränkefachgroßhändler ist, glaubt Reinsberg aber nicht. Sie dominierten in ihren jeweiligen Regionen. Ein Anbieter, der ganz Deutschland beliefern wolle, habe es dadurch schwer. Reinsberg sieht zudem die Mitarbeiter als limitierenden Faktor. Von ihnen hänge letztlich ab, ob das Liefersystem Erfolg habe.

Keine anständige Kühlung

Doch gerade für den Umgang mit seinen Angestellten wurde Flaschenpost zuletzt kritisiert. Der „Spiegel“ berichtete Anfang des Jahres über diverse Beschwerden von Mitarbeitern. Demnach wurden etwa in den Lieferwagen des Start-ups die Sicherungen für die Klimaanlage entfernt – trotz der Rekordtemperaturen im vergangenen Sommer. Konkret bedeutete das: Fahrer, die Getränkekisten bis an die Wohnungstür ihrer Kunden trugen, konnten ihr Fahrzeug nicht anständig herunterkühlen.

Flaschenpost bestätigte diesen Vorgang gegenüber dem „Spiegel“ und verwies darauf, dass durch das ständige Ein- und Aussteigen die Erkältungsgefahr für die Fahrer steige. Mittlerweile habe man aber auf „Wunsch der Mitarbeiter“ die Klimaanlagen wieder in Betrieb genommen.

Zumindest bei den Verbrauchern scheint von diesem Unmut nichts anzukommen. Im Internet überschlagen sich die Kunden förmlich mit Lob – sowohl für die schnelle Lieferung als auch für freundliche Fahrer.