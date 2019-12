Die Aufbaugemeinschaft ist gegen eine Bündelung der Bus- und Straßenbahnhaltestellen. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Aufbaugemeinschaft spricht sich gegen eine Bündelung der Bus- und Straßenbahnhaltestellen zwischen dem Altem Postamt und der Glocke aus. Damit positioniert sich der Verein, der die städtebauliche Entwicklung der Stadt Bremen fördern will, gegen die Variante, die laut Vorlage der Baubehörde als Modell eine „deutliche Präferenz“ ergibt.

Wie berichtet, wurden Ende November zwei Varianten zur Umgestaltung der Domsheide im Bauressort vorgestellt. Ein Modell sieht vor, dass künftig sämtliche Bahnen und Busse – also auch diejenigen, die bislang an der Balgebrückstraße halten – künftig in der Nähe der Glocke halten und abfahren. Das zweite Modell hält am Haltepunkt an der Balgebrückstraße fest.

Der Vorstand der Aufbaugemeinschaft hatte Ende der Woche in einer Sitzung beschlossen, dass der Verein die mögliche Verlegung der Haltestellen vor die Glocke „entschieden ablehnt“.„Eine solche Lösung führt nicht zu den gewünschten und auch notwendigen Verbesserungen des ÖPNV an diesem hochfrequentierten Platz“, teilte die Aufbaugemeinschaft mit. Damit schließt sie sich den Betreibern der Glocke an, die die Pläne ebenfalls kritisiert hatten. Der Verein teilte weiter mit, dass die Variante auch aus städtebaulicher Sicht „keine gute Lösung“ sei. „Insbesondere wird hierdurch der Platz vor der Glocke zu stark eingeengt. Von einem städtischen Aufenthaltsraum wäre damit keine Rede mehr“, hieß es weiter. Auch eine Anlieferung zum Konzerthaus wäre fast unmöglich.

Uneinigkeit und Geprächsbedarf

Uneinigkeit über die Umgestaltung der Domsheide gab es zuletzt auch im Senat. Die Kulturbehörde sah noch Gesprächsbedarf. Auch aus dem Wirtschaftsressort hieß es, dass es im Senat noch keine abgestimmte Priorität für den einen oder anderen Vorschlag gebe. Ein klärendes Gespräch zwischen Kultursenator Andreas Bovenschulte (SPD), Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) und Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) hat das Bauressort zuletzt abgesagt. Nach Aussage eines Sprechers will sich Schaefer nun direkt mit den Betreibern der Glocke über offene Fragen austauschen.