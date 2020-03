Unterstützung beim Einkaufen wird nun häufig angeboten. (Fabian Sommer/DPA)

„Komme aus Woltmershausen, bin mobil. Wer Hilfe braucht, einfach melden.“ „Kann helfen. Neue Vahr Nord. Kann auch mal Kinder hüten.“ „Biete meine Hilfe in Burgdamm an. Falls jemand jemanden kennt, bitte melden.“ „Da auch ich erst mal freigestellt bin, biete ich meine Hilfe für Apothekengänge oder Einkaufen an. Komme aus Findorff.“

Wenn es einen positiven Aspekt des Coronavirus und der durch ihn ausgelösten Krise gibt, dann diesen: Immer mehr Bremerinnen und Bremer folgen dem Aufruf von Medizinern, Behörden und Verbänden, nicht nur auf sich selbst aufzupassen, sondern auch auf Mitmenschen. Wer alt ist, eine Vorerkrankung hat oder andere Risikofaktoren, oder wer im Moment vielleicht gerade in Quarantäne ausharren muss, kann unter Umständen Probleme haben, sich selbst zu versorgen.

Viele Menschen haben deshalb in den sozialen Netzwerken bereits angekündigt, helfen zu wollen. Seit Freitag gibt es zum Beispiel die Facebook-Gruppe „Coronahilfe Freie Hansestadt Bremen“, über die Bremerinnen und Bremer aus verschiedenen Teilen der Stadt anbieten, anderen den Einkauf oder sonstige Erledigungen abzunehmen oder auf Kinder aufzupassen, in einigen Fällen auch Hilfe bei pflegerischen Aufgaben. In nicht einmal 24 Stunden wuchs die Gruppe auf etwa 300 Mitglieder an und erreichte knapp 800 Likes. Sie soll auch dazu dienen, sich gegenseitig zu vernetzen und auszutauschen. Andere posten Flyer, die ausgedruckt und zum Beispiel in großen Wohnhäusern ausgehängt werden können. Auch Solidarität mit Künstlern ist zu sehen, so gibt es zum Beispiel Aufrufe, auf die Erstattung von Tickets für nun abgesagte Konzerte und andere Veranstaltungen zu verzichten.

Grundsätzliche Informationen rund um das Coronavirus und seine Auswirkungen auf die verschiedensten Lebensbereiche gibt es unter anderem auf der Homepage www.bremen.de mit Links zu den Behörden und dem Gesundheitsamt.

Über den Internetauftritt der Verbraucherzentrale (www.verbraucherzentrale-bremen.de) können sich Bremerinnen und Bremer unter anderem über ihre Rechte im Krisenfall informieren, so auch über die Haftung bei gebuchten Reisen, die wegen der vielen Flugausfälle nicht angetreten werden können.